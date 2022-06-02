Зовнішній стиль нового Mercedes-Benz GLC отримав впізнавані риси від електричного Mercedes EQC та частково електричну "начинку".

Окрім зовнішності новий GLC змінився і всередині. Тут вже немає гігантської панелі приладів у вигляді довгого екрану на пів салону. Натомість тепер використовується панель з подвійним екраном. Центральний екран має форму квадрата, яка контрастує з овальними вентиляційними отворами.

Вражає не тільки зовнішній вигляд, але й мозок, оскільки інженери зі Штутгарта вклали всередину багато розумних технологій. Друге покоління інформаційно-розважальної системи MBUX має додаткову повноекранну навігацію та більш прості у користуванні допоміжні системи. Усім керує голосовий помічник «Гей, Мерседес», який почав краще розуміти природну мову.

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Новий GLC також виріс за розмірами – він на 6,0 см довшим, ніж попередній, і тепер має 4,72 метра. Це зробило салон більш просторним. Обсяг багажника значно збільшився на 71 літр до 620 літрів. GLC в стандартній комплектації вже має двері багажника з електроприводом Easy-Pack, яка відкривається або закривається одним натисканням кнопки.

Mercedes-Benz GLC виходить на ринок США лише з одним двигуном, наразі, 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном із м’яким гібридом. Це забезпечує 258 кінських сил і 400 Нм крутного моменту. Він оснащений 48-вольтовим вбудованим стартер-генератором (ISG) з 23 кінськими силами і крутним моментом 200 Нм, щоб допомогти двигуну в низьких оборотах.

Як і раніше, цей двигун працює в парі з дев’ятиступінчастою автоматичною коробкою передач. Чотириконтурний двигун може здатися непридатним для цієї роботи, але GLC все ще розганяється 0-97 км/год за 6,2 секунди. Максимальна швидкість електронно обмежена до 209 км/год. Цифри однакові для GLC 300 і GLC 300 4Matic.

Mercedes-Benz буде виготовляти GLC у трьох місцях, причому завод у Бремені буде першим, хто розпочне виробництво. Незабаром виробництво також розпочнеться на заводі в Зіндельфінгені. Третій завод у Пекіні (Китай) запрацює пізніше цього року. Про початок продажів поки нічого не повідомляється, але ми припускаємо, що новий GLC буде доступний у другій половині цього року як модель 2023 року.