Купеобразный кроссовер получил весьма значительные внешние изменения, а также получил пересмотренную линейку силовых установок.

Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross получил плагин-гибридную версию, но лишился одного из фирменных элементов дизайна – эффектного фонаря-спойлера.

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Передняя часть кросс-купе, после рестайлинга, сохранила узнаваемый дизайн с Х-образной решеткой радиатора, но верхняя оптика стала более узкой, а нижние блоки фар получили мощное хромированное обрамление.

Появление плагин-гибридной версии Mitsubishi Eclipse Cross внесла изменения в интерьер, где появился новый селектор автоматической трансмиссии, на приборной панели – индикация заряда батареи, а место тахометра занимает круглая шкала, показывающая режим работы силовой установки. Рестайлинговый Eclipse Cross также получил новый мультимедийный комплекс.

Публичная премьера обновленного Eclipse Cross должна состояться до конца осени, но дата дебюта пока не названа.

Фото: официальные и неофициальные снимки обновленного Mitsubishi Eclipse Cross 2021 / Cochespias