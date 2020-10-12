Купеподібний кросовер зазнав досить значних зовнішніх змін, а також отримав переглянуту лінійку силових установок.

Оновлений Mitsubishi Eclipse Cross отримав плагін-гібридну версію, але позбувся одного з фірмових елементів дизайну – ефектного ліхтаря-спойлера.

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Передня частина крос-купе, після рестайлінгу, зберегла впізнаваний дизайн з Х-подібною решіткою радіатора, але верхня оптика стала вужчою, а нижні блоки фар отримали масивне хромоване обрамлення.

Поява плагін-гібридної версії Mitsubishi Eclipse Cross внесла зміни в інтер’єр, де з’явився новий селектор автоматичної трансмісії, на приладовій панелі – індикація заряду батареї, а місце тахометра займає кругла шкала, що показує режим роботи силової установки. Рестайлінговий Eclipse Cross також отримав новий мультимедійний комплекс.

Публічна прем'єра оновленого Eclipse Cross повинна відбутися до кінця осені, але дата дебюту поки не названа.

Фото: офіційні та неофіційні знімки оновленого Mitsubishi Eclipse Cross 2021 / Cochespias