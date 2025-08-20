Новый Nissan Leaf оказался дешевле предшественника и конкурентов

Японский автопроизводитель Nissan опубликовал прайс-лист на электромобиль Leaf 2026 года. Вскоре этот автомобиль попадет в североамериканские дилерские центры.

Цена Nissan Leaf 2026 года стартует менее чем от 30 000 долларов, – это дешевле, чем был 15 лет назад в первом поколении, вспоминают в Autoevolution.

Кстати новый кроссовер Nissan станет конкурентом Tesla Model Y

На самом деле, текущая цена ниже даже той, что была установлена на первый Leaf в 2010 году – тогда он продавался по цене от 32 780 долларов.

Абсолютно новый Nissan Leaf 2026 года в комплектации S+ стоит в США за 29 990 долларов. Он оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 75 кВт⋅ч и синхронным электродвигателем переменного тока мощностью 215 л.с. Запас хода этого автомобиля оценивается в 488 км.

Средняя комплектация SV+ уже продается за 34 230 долларов. Это может показаться много, но учтите тот факт, что цена на 1 960 долларов ниже, чем у предыдущего Leaf SV Plus 2025 года.

На вершине модельного ряда Nissan Leaf 2026 года находится версия Platinum+, которая имеет такую же конфигурацию, как и две другие модели, и максимальный запас хода 417 км. Благодаря специфическим функциям, которыми она оснащена, начальная цена этой версии почти на 10 тысяч долларов выше, чем у базовой версии: 38 990 долларов.

Для этого поколения планируется выпуск четвертого варианта Nissan Leaf, который станет настоящей моделью начального уровня. Он будет иметь более простое имя S и использовать другую конфигурацию силового агрегата: синхронный электродвигатель переменного тока мощностью 174 л.с., совмещенный с литий-ионным аккумулятором емкостью 52 кВт-ч. Цена и дата запуска этого автомобиля еще не объявлены.