Новый электрический кроссовер Nissan может стать достойным конкурентом Tesla Model Y

Совместное предприятие Dongfeng-Nissan активно расширяет модельный ряд. После того как седан N7 недавно стал самым популярным электромобилем иностранной марки в Китае, компания уже готовит плагин-гибридную альтернативу под названием N6. Теперь стало известно, что линейка пополнится новым внедорожником. Как пишет Carscoops, шпионские снимки, распространенные в китайских социальных сетях, раскрывают два прототипа среднеразмерного электрифицированного внедорожника.

Автомобили не имеют никаких эмблем, а их кузов полностью покрыт камуфляжной пленкой. Хотя профиль выглядит довольно традиционным, разделенные светодиодные фары и закрытая решетка радиатора напоминают стиль седанов Nissan N6 и N7. В задней части установлены временные задние фонари, которые, вероятно, будут заменены полноразмерной светодиодной панелью в серийной модели.

Другие детали включают скрытые дверные ручки, безрамочные окна, установленный на крыше LiDAR и боковые камеры. Пользователь под ником Sugar Design, отметил, что прототипы имеют определенное сходство с Dongfeng Yipai eπ 008, который представлен только в Китае. Если модели будут родственные, новинка Nissan может быть доступна в полностью электрической версии и версии с удлиненным запасом хода.

Электромобиль Dongfeng оснащен аккумуляторной батареей емкостью 82,3 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 620 км по CLTC. Версия EREV имеет суммарный запас хода 1220 км и может преодолеть на электротяге до 202 км. Будущий внедорожник Nissan может иметь название N8, хотя компания также зарегистрировала торговые марки для N9 и N10, вероятно, для больших моделей. Поскольку прототипы уже на финальных этапах испытаний, выход на рынок Китая может состояться только через несколько месяцев.