Старый Nissan 350Z "переодели" в Porsche: что из этого получилось

Как пишет Carscoops, в Японии появился Nissan 350Z, вдохновленный Porsche 911. Он был создан пользователем Instagram Catasy_935Z. Похоже, автор вдохновился классическим 911 Slantnose и благодаря пристальному взгляду на детали, смог идеально совместить детали от Nissan и Porsche.

Трансформация началась с нестандартной передней части, подобной 911 Slantnose, имеющей тонкие светодиодные дневные ходовые огни, воздухозаборники, подобные нынешнему 911, и большой черный передний сплиттер. Для автомобиля также были изготовлены нестандартные передние крылья.

В то же время задняя часть автомобиля оставалась в основном стандартной для 350Z, хотя и с некоторыми неоригинальными деталями. В частности, уникальный экземпляр получил светодиодную панель и задние фонари Porsche 911 992. Кроме того, модель получила спойлер, нестандартный диффузор и уникальный выхлоп.

Последним штрихом является комплект неоригинальных дисков. Однако, нет никакой информации, были ли внесены изменения в силовой агрегат автомобиля, но известно, что несколько месяцев назад автомобиль получил награду на мероприятии Stancenation в Осаке, Япония.