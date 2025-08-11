Двигатель V10 от Lamborghini Gallardo продали на Aliexpress: цена впечатляющая

Как пишет Carscoops, судя по из объявления, это настоящий Lamborghini V10, а не фейковая подделка. Этот атмосферный двигатель устанавливался в Gallardo 2009-2014 годов выпуска, вероятно, в модификации LP560-4, что указывает на то, что этот двигатель должен выдавать около 560 л.с. и 540 Нм крутящего момента.

Читайте также: Первый электромобиль Lamborghini может стать плагин-гибридом еще до своего дебюта

Однако, продавец также отметил, что этот мотор также “подойдет для Lamborghini Aventador, Huracan, Urus, Gallardo”. На самом же деле, из четырех этих моделей лишь две используют V10, хотя конкретно этот агрегат ставился лишь в Gallardo. Установить его в Aventador или Urus без значительных изменений в конструкции было бы почти невозможно.

В то же время в Huracan устанавливать этот мотор нецелесообразно, ведь его оригинальный 5,2-литровый V10 имеет более высокую мощность. Интересно также то, что продавец, продающий мотор, зарегистрировался на Aliexpress только 6 июля 2025 года. Поэтому можно уверенно сказать, что он еще не имеет настоящего опыта работы.

Также интересно: Какие автопроизводители отказались от полного перехода на электромобили: перечень и причины

Кроме того, нет никаких гарантий относительно технического состояния. Недавно автор YouTube-канала Donut приобрел реплику двигателя Toyota 2JZ на Alibaba и она оказалась очень плохой. Мотор имел трещины в блоке, металлическую стружку в поддоне и дефектные поршни. Не исключено, что этот двигатель Lamborghini имеет такие же проблемы.

Напоследок, Aliexpress обычно известен как место, где можно найти дешевые товары, однако не в этом случае. Продавец просит за силовой агрегат $58 658,86. Для сравнения, на eBay есть Gallardo V10, настроенный компанией Underground Racing, всего за 52 500 долларов, имеющий подробную историю и полный перечень модификаций.