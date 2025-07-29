Первый электромобиль Lamborghini может стать плагин-гибридом еще до своего дебюта

Как отмечает Motor1, в интервью CarExpert Винкельманн сказал следующее: “Мы приняли два решения сейчас, исходя из того факта, что кривая принятия электромобилей во всем мире, не только в нашем сегменте, выравнивается, и это еще больше касается нашего типа авто. Первое решение заключается в том, что заменой Urus снова станет гибридная модель с подзарядкой от сети, и что мы откладываем запуск четвертой модели”.

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Кроме переноса даты запуска серийной версии на базе концепта Lanzador, итальянский автопроизводитель также отказался от планов превратить Urus следующего поколения на электромобиль, заявив, что теперь это будет гибрид с подзарядкой от сети. Главу компании спросили, рассмотрит ли Lamborghini вариант использования плагин-гибридной установки в серийном Lanzador.

Он не отверг эту идею, добавив, что сейчас вопрос о трансмиссии модели все еще обсуждается. Эта позиция существенно отличается от позиции, что была всего несколько лет назад, когда Lamborghini была настроена выпустить электромобиля. Компания настойчиво гибридизирует свою линейку, сначала с флагманом Revuelto, а затем представила гибрид Urus SE. В этом году состоялся запуск Temerario, завершивший портфолио бренда.

“Мы - технологически ориентированная компания, но по определенным вещам всегда нужно учитывать эмоциональную сторону людей, которые ее окружают, и, конечно же, второго покупателя, потому что производительность зависит не только от ускорения или максимальной скорости, но и от эмоций”, – сказал Винкельманн.

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Кроме того, Lamborghini остается преданной двигателям внутреннего сгорания и планирует использовать экологическое топливо, чтобы достичь этого. “Если появятся экологически чистые виды топлива, то это огромная возможность сохранить двигатели внутреннего сгорания. Кроме того, безусловно, заголовок должен быть таким: мы сохраним их как можно дольше, по крайней мере для двух суперкаров”, – добавил глава Lamborghini.