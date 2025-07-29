Перший електромобіль Lamborghini може стати плагін-гібридом ще до свого дебюту

Як зазначає Motor1, в інтерв’ю CarExpert Вінкельманн сказав наступне: “Ми прийняли два рішення наразі, виходячи з того факту, що крива прийняття електромобілів у всьому світі, не лише в нашому сегменті, вирівнюється, і це ще більше стосується нашого типу авто. Перше рішення полягає в тому, що заміною Urus знову стане гібридна модель із підзарядкою від мережі, і що ми відкладаємо запуск четвертої моделі”.

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Окрім переносу дати запуску серійної версії на базі концепту Lanzador, італійський автовиробник також відмовився від планів перетворити Urus наступного покоління на електромобіль, заявивши, що тепер це буде гібрид із підзарядкою від мережі. Очільника компанії запитали, чи розгляне Lamborghini варіант використання плагін-гібридної установки в серійному Lanzador.

Він не відкинув цю ідею, додавши, що наразі питання щодо трансмісії моделі все ще обговорюється. Ця позиція суттєво відрізняється від позиції, що була лише кілька років тому, коли Lamborghini була налаштована випустити електромобіля. Компанія наполегливо гібридизує свою лінійку, спочатку з флагманом Revuelto, а потім представила гібрид Urus SE. Цього року відбувся запуск Temerario, що завершив портфоліо бренду.

“Ми — технологічно орієнтована компанія, але щодо певних речей завжди потрібно враховувати емоційну сторону людей, які її оточують, і, звичайно ж, другого покупця, тому що продуктивність залежить не лише від прискорення чи максимальної швидкості, а й від емоцій”, – сказав Вінкельманн.

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Крім того, Lamborghini залишається відданою двигунам внутрішнього згоряння й планує використовувати екологічне паливо, щоб досягти цього. “Якщо з’являться екологічно чисті види палива, то це величезна можливість зберегти двигуни внутрішнього згоряння. Крім того, безумовно, заголовок має бути таким: ми збережемо їх якомога довше, принаймні для двох суперкарів”, – додав очільник Lamborghini.