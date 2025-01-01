У Києві помітили ексклюзивний Lamborghini Huracan Sterrato, схожий на позашляховик

Рідкісний Lamborghini Huracan Sterrato вже бачили у Житомирі, але днями цей яскравий суперкар знову потрапив в об’єктиви вже в столиці. Про це повідомили на сайті topgir.com.ua.

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Huracan Sterrato позиціонується як особлива версія Lamborghini, яка створена не лише для ідеального асфальту, а й для легкого бездоріжжя. Хоча уявити такий автомобіль на бездоріжжі досить складно.

Кліренс Lamborghini Huracan Sterrato становить 162 мм. Це значно більше, ніж у звичайних версіях Huracan (які мають близько 100 мм).

Підвищений кліренс та захисні накладки роблять його схожим на кросовер, але в ньому все ще ховається 5,2-літровий V10 потужністю 610 к.с., що дозволяє розганятися до сотні лише за 3,4 секунди.

Загалом випущено лише 1499 таких Sterrato, це значно менше ніж комерційно успішних Lamborghini Urus.

Початкова ціна Lamborghini Huracan Sterrato на момент випуску становила близько 278 972 доларів США.

Однак, на вторинному ринку, особливо враховуючи обмежену кількість і ексклюзивність моделі, ціни можуть бути значно вищими. За деякими даними, середня ціна на Lamborghini Huracan Sterrato на ринку вживаних автомобілів може сягати 326 750 доларів США і вище. В Європі ціни на нові або майже нові екземпляри можуть починатися від 370 000 євро і сягати 400 000 євро і більше.