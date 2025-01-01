Lamborghini готує абсолютно нову версію Urus

Lamborghini Urus Perfomante дебютував у 2022 році, а отже кросовер потребує оновлення в середині свого життєвого циклу. Італійський автовиробник, схоже, вже готує оновлену версію моделі до дебюту. Як зазначає Carscoops, новинку нещодавно помітили під час випробувань на Нордшляйфе.

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Автівка має еволюційну передню частину з оновленими дугами та ламелями. Також можна помітити оновлені повітрозабірники та нову форму денних ходових вогнів. Позаду зміни обмежились лише новим дифузором, трохи вищим спойлером та дещо інакшим бампером. Ймовірно, інженери додали Urus Perfomante нову вихлопну систему.

Натяком на головну зміну є зарядний порт на протилежному боці горловини паливного бака. Хоча поточна модель має 4,0-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом, що видає 666 к.с. та 850 Нм крутного моменту, наклейки на прототипі свідчать про те, що нова версія матиме гібридний силовий агрегат із підзарядкою.

Вірогідно, він буде аналогічним тому, що використовується в Urus SE. Електромотор, інтегрований в восьмиступеневу АКПП, живитиметься від батареї ємністю 25,9 кВт-год. Ця гібридна система забезпечує сумарну потужність в 800 к.с. та дозволяє розганятись Urus SE до 100 км/год всього за 3,3 секунди.

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Можливо, компанія модифікує силовий агрегат для версії Perfomante, але, додавання технології plug-in hybrid, здається, суперечить орієнтації кросовера на легкість. Коли була представлена поточна модель, компанія хвалилася, що вона має “найбільшу кількість деталей з вуглецевого волокна у своєму сегменті”. Автовиробник також зазначив, що це допомогло позбутися 47 кг ваги та забезпечити моделі найкраще в класі співвідношення потужності до маси.