Lamborghini готовит совершенно новую версию Urus

Lamborghini Urus Perfomante дебютировал в 2022 году, а значит кроссовер нуждается в обновлении в середине своего жизненного цикла. Итальянский автопроизводитель, похоже, уже готовит обновленную версию модели к дебюту. Как отмечает Carscoops, новинку недавно заметили во время испытаний на Нордшляйфе.

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Автомобиль имеет эволюционную переднюю часть с обновленными дугами и ламелями. Также можно заметить обновленные воздухозаборники и новую форму дневных ходовых огней. Сзади изменения ограничились лишь новым диффузором, немного выше спойлером и несколько иным бампером. Вероятно, инженеры добавили Urus Perfomante новую выхлопную систему.

Намеком на главное изменение является зарядный порт на противоположной стороне горловины топливного бака. Хотя текущая модель имеет 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, выдающий 666 л.с. и 850 Нм крутящего момента, наклейки на прототипе свидетельствуют о том, что новая версия будет иметь гибридный силовой агрегат с подзарядкой.

Вероятно, он будет аналогичным тому, что используется в Urus SE. Электромотор, интегрирован в восьмиступенчатую АКПП, будет питаться от батареи емкостью 25,9 кВт-ч. Эта гибридная система обеспечивает суммарную мощность в 800 л.с. и позволяет разгоняться Urus SE до 100 км/ч всего за 3,3 секунды.

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Возможно, компания модифицирует силовой агрегат для версии Perfomante, но, добавление технологии plug-in hybrid, кажется, противоречит ориентации кроссовера на легкость. Когда была представлена текущая модель, компания хвасталась, что она имеет “наибольшее количество деталей из углеродного волокна в своем сегменте”. Автопроизводитель также отметил, что это помогло избавиться от 47 кг веса и обеспечить модели лучшее в классе соотношение мощности к массе.