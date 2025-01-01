В Киеве заметили эксклюзивный Lamborghini Huracan Sterrato, похожий на внедорожник

Редкий Lamborghini Huracan Sterrato уже видели в Житомире, но на днях этот яркий суперкар снова попал в объективы уже в столице. Об этом сообщили на сайте topgir.com.ua.

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Huracan Sterrato позиционируется как особая версия Lamborghini, которая создана не только для идеального асфальта, но и для легкого бездорожья. Хотя представить такой автомобиль на бездорожье достаточно сложно.

Клиренс Lamborghini Huracan Sterrato составляет 162 мм. Это гораздо больше, чем в обычных версиях Huracan (имеющих около 100 мм).

Повышенный клиренс и защитные накладки делают его похожим на кроссовер, но в нем все еще скрывается 5,2-литровый V10 мощностью 610 л.с., что позволяет разгоняться до сотни всего за 3,4 секунды.

Всего выпущено всего 1499 таких Sterrato, это значительно меньше, чем коммерчески успешных Lamborghini Urus.

Начальная цена Lamborghini Huracan Sterrato к моменту выпуска составляла около 278 972 долларов США.

Однако, на вторичном рынке, особенно учитывая ограниченное количество и эксклюзивность модели, цены могут быть значительно выше. По некоторым данным, средняя цена на Lamborghini Huracan Sterrato на рынке подержанных автомобилей может достигать 326 750 долларов США и выше. В Европе цены на новые или почти новые экземпляры могут начинаться от 370 000 евро и достигать 400 000 евро и больше.