Двигун V10 від Lamborghini Gallardo продали на Aliexpress: ціна вражаюча

Як пише Carscoops, судячи з оголошення, це справжній Lamborghini V10, а не фейкова підробка. Цей атмосферний двигун встановлювався в Gallardo 2009-2014 років випуску, вірогідно, в модифікації LP560-4, що вказує на те, що цей двигун має видавати близько 560 к.с. та 540 Нм крутного моменту.

Читайте також: Перший електромобіль Lamborghini може стати плагін-гібридом ще до свого дебюту

Однак, продавець також зазначив, що цей мотор також “підійде для Lamborghini Aventador, Huracan, Urus, Gallardo”. Насправді ж, з чотирьох цих моделей лише дві використовують V10, хоча конкретно цей агрегат ставився лише в Gallardo. Встановити його в Aventador чи Urus без значних змін у конструкції було б майже неможливо.

Водночас в Huracan встановлювати цей мотор недоцільно, адже його оригінальний 5,2-літровий V10 має вищу потужність. Цікаво також те, що продавець, що продає мотор, зареєструвався на Aliexpress лише 6 липня 2025 року. Через це можна впевнено сказати, що він ще не має справжнього досвіду роботи.

Також цікаво: Які автовиробники відмовились від повного переходу на електромобілі: перелік та причини

Крім того, немає жодних гарантій щодо технічного стану. Нещодавно автор YouTube-каналу Donut придбав репліку двигуна Toyota 2JZ на Alibaba й вона виявилась дуже поганою. Мотор мав тріщини в блоці, металеву стружку в піддоні та дефектні поршні. Не виключено, що цей двигун Lamborghini має такі ж проблеми.

Наостанок, Aliexpress зазвичай відомий як місце, де можна знайти дешеві товари, проте не в цьому випадку. Продавець просить за силовий агрегат $58 658,86. Для порівняння, на eBay є Gallardo V10, налаштований компанією Underground Racing, всього за 52 500 доларів, що має детальну історію та повний перелік модифікацій.