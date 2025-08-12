Старий Nissan 350Z “перевдягли” в Porsche: що з цього вийшло

Як пише Carscoops, у Японії з'явився Nissan 350Z, натхненний Porsche 911. Він був створений користувачем Instagram Catasy_935Z. Схоже, автор надихнувся класичним 911 Slantnose й завдяки пильному погляду на деталі, зміг ідеально поєднати деталі від Nissan та Porsche.

Читайте також: Водія Porsche оштрафували за швидкість в 320 км/год на автобані

Трансформація розпочалася з нестандартної передньої частини, подібної до 911 Slantnose, що має тонкі світлодіодні денні ходові вогні, повітрозабірники, подібні до нинішнього 911, та великий чорний передній спліттер. Для автомобіля також були виготовлені нестандартні передні крила.

Водночас задня частина автомобіля залишалася здебільшого стандартною для 350Z, хоча й з деякими неоригінальними деталями. Зокрема, унікальний екземпляр отримав світлодіодну панель та задні ліхтарі Porsche 911 992. Крім того, модель отримала спойлер, нестандартний дифузор та унікальний вихлоп.

Також цікаво: Двигун V10 від Lamborghini Gallardo продали на Aliexpress: ціна вражаюча

Останнім штрихом є комплект неоригінальних дисків. Проте, немає жодної інформації, чи були внесені зміни до силового агрегату автомобіля, але відомо, що кілька місяців тому автомобіль отримав нагороду на заході Stancenation в Осаці, Японія.