Новий електричний кросовер Nissan може стати гідним конкурентом Tesla Model Y

Спільне підприємство Dongfeng-Nissan активно розширює модельний ряд. Після того як седан N7 нещодавно став найпопулярнішим електромобілем іноземної марки в Китаї, компанія вже готує плагін-гібридну альтернативу під назвою N6. Тепер стало відомо, що лінійка поповниться новим позашляховиком. Як пише Carscoops, шпигунські знімки, поширені в китайських соціальних мережах, розкривають два прототипи середньорозмірного електрифікованого позашляховика.

Автомобілі не мають жодних емблем, а їхній кузов повністю покритий камуфляжною плівкою. Хоча профіль виглядає досить традиційним, розділені світлодіодні фари та закрита решітка радіатора нагадують стиль седанів Nissan N6 та N7. У задній частині встановлені тимчасові задні ліхтарі, які, ймовірно, будуть замінені повнорозмірною світлодіодною панеллю у серійній моделі.

Інші деталі включають приховані дверні ручки, безрамкові вікна, встановлений на даху LiDAR та бічні камери. Користувач під ніком Sugar Design, зазначив, що прототипи мають певну схожість з Dongfeng Yipai eπ 008, котрий представлений лише в Китаї. Якщо моделі будуть споріднені, новинка Nissan може бути доступна у повністю електричній версії та версії з подовженим запасом ходу.

Електромобіль Dongfeng оснащений акумуляторною батареєю ємністю 82,3 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 620 км за CLTC. Версія EREV має сумарний запас ходу 1220 км та може подолати на електротязі до 202 км. Майбутній позашляховик Nissan може мати назву N8, хоча компанія також зареєструвала торгівельні марки для N9 та N10, вірогідно, для більших моделей. Оскільки прототипи вже на фінальних етапах випробувань, вихід на ринок Китаю може відбутися лише за кілька місяців.