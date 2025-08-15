Доброчинці задонатили армійцям десять пікапів Nissan Navara і ще багато чого потрібного

Комплексне дарування здійснили в кооперації Благодійний фонд "Повернись живим" та НЕК "Укренерго". Цього разу на пакет допомоги використано 29 589 035 гривень.

Як йдеться у повідомленні БФ "Повернись живим", згадана сума перетворилася на вкрай необхідні товари, що допоможуть захисникам зупинити загарбника на українській землі. Усе придбано за попередніми заявками служб згаданого вище бойового підрозділу.

В такій кооперації це вже не перша партія допомоги армійцям. Наприкінці липня БФ "Повернись живим" та НЕК "Укренерго адресно відправили бійцям 39-ї окремої бригади берегової оборони десять пікапів Nissan Navara та багато іншого майна за запитом військових.

Що передано цього разу:

пікапи Nissan Navara;

квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro та DJI Mavic 3T Thermal;

засоби радіоелектронної боротьби;

FPV на оптоволокні;

підсилювачі сигналів тощо.

Фото: Повернись живим

Таким чином підрозділ отримав автівки для транспортно-логістичних завдань, бойових операцій та евакуації поранених, дрони для знищення живої сили й техніки ворога за десятки кілометрів від позицій, засоби знешкодження радіосигналів тощо.

Приємний бонус в тому, що в нинішньому пакеті допомоги усі десять пікапів Nissan Navara нові, з нульовим пробігом, окрім невеличкого технологічного кілометражу. Navara має 190-сильний двигун з ощадливими показниками споживання пального – в середньому 5,9 л на 100 км пробігу.

Три режими повного приводу Navara додають привабливості. В позиції 4WD High керування позашляховиком просте й комфортне. Зазвичай це для легких умов бездоріжжя.

А ось потужний режим 4WD LOW для екстремальної їзди допоможе на складній засніженій трасі, в умовах піску, глибокої багнюки тощо.

Найбільш економним вважається режим 2WD. Зазвичай він виправданий для руху асфальтованою дорогою, бруківкою і навіть катаною сухою польовою дорогою.

Фото: Повернись живим

Чотиридверний автомобіль з салоном на 5 місць має вантажність 968 кг. При потребі він може буксирувати ще до 3.5 т вантажу.



Є цікаві системи допомоги водієві. При початку їзди вгору в пригоді стане спеціальна система утримування автомобіля від скочування вниз. Інша система дозволить спокійно та безпечно спуститися з крутого схилу. У разі прослизання коліс система ELSD автоматично пригальмовує та підсилює потужність коліс.

Фото: Повернись живим