Які машини підсилили берегову охорону

Цього разу за гроші від людей та організацій до армійського підрозділу надійшли новенькі автомобілі типу pick up. Як йдеться на ФБ-сторінці "Повернись живим", техніка адресно відправлена бійцям 39-ї окремої бригади берегової оборони.

Швидко придбати техніку з нульовим пробігом вдалося завдяки внеску НЕК "Укренерго". Ця державна структура (100% акцій у власності держави) перерахувала 28 621 823 грн саме на такі проєкти. Отож пікапи Nissan Navara цілком виправдано мають на кузові нанесені наліпки зазначеного підприємства.

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Описувати в черговий раз цю машину не будемо, оскільки навар Navara мало не червоною ниткою проходить в багатьох випусках новин Авто24. Наведемо лише факт з прес-релізу БФ "Повернись живим", що цього разу тут лише частина великого треку з забезпечення бригади.

Фото: Повернись живим

Що отримали воїни бригади:

14 пікапів Nissan Navara.

5 вантажних автомобілів (фургони MAN).

9 комплектів РЕБ.

20 комплектів виносних антен

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Допомога береговій охороні надаватиметься й надалі. Окрім цього, згаданий Благодійний фонд паралельно веде кілька проєктів з поважними бізнес-структурами та органами влади з постачання до підрозділів Сил оборони техніки, обладнання та іншого необхідного майна.

Фото: НЕК Укренерго

Всього тиждень тому БФ "Повернись живим" спільно з Львівською обласною держадміністрацією запустив проєкт "На машини". Планується зібрати 100 мільйонів гривень на придбання автотехніки для шести бойових підрозділів, що стоять на найгарячіших напрямках фронту.

З-поміж запланованого буде закуплено 90 одиниць транспорту:

пікапи для мобільного доставлення кулеметів, ПТРК та бійців;

багі для розвідки та евакуації там, де не пройде важка техніка;

квадроцикли для роботи в умовах бездоріжжя;

буси для тилової підтримки.

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Окрім цього, планується придбати дрони для розвідки, коригування вогню та влучних ударів, бо без такої техніки неможливо атакувати, захищатись, підвозити боєкомплект чи вивозити поранених.