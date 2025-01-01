Українським літакам F-16 допомагатимуть вантажівки на базі MAN, Iveco та Peugeot

Це перші в Україні комплекси мобільного обслуговування та керування польотами військових літаків. Про них йдеться на сторінці Благодійного фонду "Повернись живим".

Зазвичай весь наземний супровід F-16 базується на стаціонарних рішеннях, починаючи від обслуговування та закінчуючи авіаційним озброєнням. Однак практика показала, що в умовах російсько-української війни організувати подібний технічний та сервісний супровід не реально на базових аеродромах – через постійні атаки ворога по військових аеродромах та авіабазах.

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Саме тому постало питання про мобільні комплекси наземного супроводу літаків, що задля уникнення ураженнях на землі постійно перебазовуються. Завдяки донату державної компанії "Укрнафта" у розмірі 49 438 176 грн та іншим внескам з різних джерел вдалося виконати цей важливий для ВПС України проєкт.

Відтепер передані в автопарки наземних служб комплекси формують повноцінну екосистему. Вона дозволяє обслуговувати літаки як на основних, так і на оперативних чи відновлених аеродромах.

Фото: Повернись живим

Авіатори навели приклад. Скажімо, раніше лише для підвіски одного боєприпасу було потрібно від 10 до 12 людей – робота відповідальна, складна й довготривала. Нинішня екосистема дозволяє залучати максимум трьох спеціалістів. При цьому вся операційна процедура проходить удвічі швидше.

Два комплекси з обслуговування включають:

по одній майстерні для підготовки та перевірки авіаційного озброєння;

по два фургони для транспортування та підвіски боєприпасів;

по одному пікапу для зручної логістики.

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Переданий комплекс планування місій включає робочий модуль для передпольотних нарад та підтримки зв’язку з льотчиками. Як видно з фото, тут використано кузов на тривісній ходовій базі MAN TGS 6х6 з односкатними колесами.

Це – типовий представник великотоннажних вантажних автомобілів, що спроможні долати великі відстані, у т.ч. дорогами з поганим покриттям і навіть бездоріжжям. Лінійка таких машин серії TG Mil (Mil – мілітаризована) базується на комерційних шасі серії MAN TG.

Фото: Повернись живим

Мілітаризовані TGS мають повну масу від 18 до 44 тонн. Вони комплектуються шестициліндровими дизельними двигунами MAN з турбонаддувом, а варіанти викидів (залежно від регіону) варіюються від EURO 3 до EURO 5.

Стандартними двигунами для TGS є MAN D20 потужністю 440 к.с. або MAN D26 потужністю 480 к.с. Повсюди стоїть 16-ступенева механічна коробка передач ZF, що поєднується з двоступінчастою роздавальною коробкою MAN з можливістю вибору або постійним повним приводом.

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До речі моделі та модифікації від MAN TGS відрізняються від інших вантажівок вузькою кабіною, ширина якої не перевищу 2,24 м. Це майже на чверть метра менше класичних цивільних моделей. Вона входить в салон вантажного гелікоптера для оперативної передислокації за сотні, а подекуди й тисячі кілометрів.

Окрім цього, такий командно-штабний ЦУП має житловий модуль для відпочинку особового складу під час тривалих чергувань та переміщень.

Фургон для підвіски боєприпасів не належить до транспортно-логістичних машин.

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Фото: Повернись живим

Ходова база Iveco Daily далека від класичної версії, винятком тут є хіба що спільна для багатьох версій кабіна. Силовий агрегат може видавати від 126 до 170 к.с., а у версіях в стилі мілітарі – навіть й до 205 к.с.

Тут видовжена рама з комбінованим кузовом. В першій половині на рамі побудовано коробчастий сендвіч-панельний кунг з відсіками по обидва боки та ролетними дверима, що скручуються вгору.

Друга половина кузова бортова. Там алюмінієві борти відкриваються на всі три боки.

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Закабінний простір відведено під крано-маніпупіляторну установку.

В комплекті комплексів також є два пікапи Peugeot Landtrek. Описувати їх, не варто, оскільки редакція Авто24 уже неодноразово розповідала про ці машини.