Безпілотні автомобілі возитимуть валізи в аеропортах

Прем’єрні покази серії електричних допоміжних транспортних засобів для "Аеропорту майбутнього" переконливо довели наближення цієї спецтехніки до революційного впровадження безпілотних систем. Про це в кількох публікаціях йдеться на ФБ-сторінці Групи AeroTech корпорації Oshkosh.

На січневій виставці CES 2025 виробник показав наземні електричні транспортні засоби для обробки багажу в аеропортах, паливозаправні установки та буксири для літаків. Така спецтехніка сконструйована для руху за маршрутами виключно на контрольованих робочих майданчиках, за передбачуваними маршрутами з виконанням завдань на низьких швидкостях.

Читайте також Європейську технологію літаючих автомобілів перекупили китайці

"Наші інновації використовують штучний інтелект, автономію, підключення та електрифікацію для підтримки безпечного, продуктивного, тихого та чистого майбутнього", – сказав Джон Пфайфер, президент і головний виконавчий директор Oshkosh Corporation.

Дебютний безпілотний транспортер для ефективного перевезення багажу між визначеними місцями на рампі аеропорту експерти вже назвали перспективною розробкою. Ця вантажівка оснащена LiDAR-технологіями далекомірного оптичного діапазону машинного зору, радарами, камерами та найсучаснішими датчиками сприйняття, а також системами розпізнавання об’єктів.

Завдяки цьому та закладеному програмному забезпеченню тягач багажних візків отримав повністю автономне рішення. Воно вже зараз відповідає висхідним вимогам логістичної індустрії аеропортів майбутнього.

Читайте також Літаючий автомобіль вперше піднявся в небо з пасажиром

До лінійки техніки майбутнього аеропорту вже можна віднести автономний мобільний зарядний робот (AMCR). Його концепція надає можливість бездротової зарядки безпосередньо електрифікованих продуктів за допомогою технології ClearSky Smart Fleet™.

Компанія вважає, що її електричні та автономні ворота та обладнання для наземної підтримки в поєднанні з іншими підключеними технологіями допоможуть авіакомпаніям оптимізувати роботу та зменшити затримки в дорозі, пов’язані з вантажем і завантаженням.

Фото: Alex Weber та Oshkosh