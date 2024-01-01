Беспилотные автомобили будут возить чемоданы в аэропортах

Премьерные показы серии электрических вспомогательных транспортных средств для "Аэропорта будущего" убедительно доказали приближение этой спецтехники к революционному внедрению беспилотных систем. Об этом в нескольких публикациях говорится на ФБ-странице Группы AeroTech корпорации Oshkosh.

На январской выставке CES 2025 производитель показал наземные электрические транспортные средства для обработки багажа в аэропортах, топливозаправочные установки и буксиры для самолетов. Такая спецтехника сконструирована для движения по маршрутам исключительно на контролируемых рабочих площадках, по предполагаемым маршрутам с выполнением задач на низких скоростях.

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"Наши инновации используют искусственный интеллект, автономию, подключения и электрификацию для поддержки безопасного, продуктивного, тихого и чистого будущего", – сказал Джон Пфайфер, президент и главный исполнительный директор Oshkosh Corporation.

Дебютный беспилотный транспортер для эффективной перевозки багажа между определенными местами на рампе аэропорта эксперты уже назвали перспективной разработкой. Этот грузовик оснащен LiDAR-технологиями дальномерного оптического диапазона машинного зрения, радарами, камерами и современными датчиками восприятия, а также системами распознавания объектов.

Благодаря этому и заложенному программному обеспечению тягач багажных тележек получил полностью автономное решение. Оно уже сейчас соответствует восходящим требованиям логистической индустрии аэропортов будущего.

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К линейке техники будущего аэропорта уже можно отнести автономный мобильный зарядный робот (AMCR). Его концепция предоставляет возможность беспроводной зарядки непосредственно электрифицированных продуктов с помощью технологии ClearSky Smart Fleet™.

Компания считает, что ее электрические и автономные ворота и оборудование для наземной поддержки в сочетании с другими подключенными технологиями помогут авиакомпаниям оптимизировать работу и уменьшить задержки в пути, связанные с грузом и загрузкой.

Фото: Alex Weber и Oshkosh