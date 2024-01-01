Британці придбали для ЗСУ безпілотну платформу Гімлі

Багатофункціональна платформа відтепер має не лише допуск до експлуатації у військах, але й фінансову перепустку – її дозволено закуповувати за кошти державного бюджету.

Мова йде не про конкретну модель, а про повну лінійку наземних роботизованих комплексів, створених на базі НРК Гімлі. Про це на сайті Міноборони України повідомляє Головне управління забезпечення та супроводу життєвого циклу озброєння та військової техніки.

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Як завжди, інформації про кодифіковану техніку зі зрозумілих причин дуже мало. Коротко розповідається, що платформа універсальна, надбудови чи навісне обладнання залежить від специфіки бойового підрозділу.

Якщо решітчасті секції розгорнути, то це вже реальний логістичний чи евакуаційний транспортер. Фото для колажу Авто24 з сайту Міноборони України

З-поміж основних операційних можливостей згадуються логістичні завдання з переміщення особового складу, перевезення боєприпасів, амуніції, води, харчів, іншого майна. Колісна повнопривідна машина Гімлі також придатна для евакуації поранених як на платформі, так і на причеплених санчатах, спеціальних ношах-волокушах чи візку.

Крім цього, Гімлі спроможна виходити на позиції з бойовим модулем у складі дистанційно керованого кулемета чи автоматичного гранатомета. Вона також може має версію з надбудовою для дистанційного мінування підступів до позицій наших військ.

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За кілька тижнів до офіційного повідомлення згаданого відомства Міноборони про кодифікацію наземна роботизована платформа "Гімлі-Р" засвітилася у бійців 91-го окремого протитанкового батальйону.

Це наче іграшка для дорослих хлопців. Щоправда, гра не віртуальна.

Колісна машина отримала схвальні відгуки армійців, оскільки за її допомогою можна багато чого робити, в т.ч. з перерахованого вище. Головне, працюючи у фронтових умовах, вона мінімізує ризики для особового складу – маленька, низенька, але за потенціалом потужна. У складках місцевості непомітно пройде до потрібного місця, доставить вантаж чи забере пораненого.

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Акумулятори забезпечують кількагодинне живлення, а всюдихідні колеса з високим протектором дають гарне зчеплення з поверхнею. При цьому оператору за пультом легко працювати як вдень, так і вночі, оскільки камери НРК спроможні подавати картинку в інфрачервоному спектрі, як це відображають прилади нічного бачення.

Роботизованій машині працювати однаковісінько що вдень, що вночі. Фото: 91-й ОТБ

Машина у підрозділі 91-го окремого протитанкового батальйону з’явилася завдяки британським союзникам, які профінансували виробництво цих сучасних платформ.

Скільки "Гімлі-Р" чи інших її модифікацій прийшло до підрозділу, не повідомляється. ТТХ також залишилися засекречені. Головне, що такі комплекси вже є у військах, а тепер їх вже зможуть купувати військові частині напряму за розробленою процедурою.

Фото: 91-й ОТБ