Кодифікований Atom Military став своїм для розвідки, рейдів та патруля

Кілька днів тому Міноборони України у повідомленні про кодифікацію техніки в перших рядках згадало з-поміж вітчизняних новинок унікальний тернопільський електромотоцикл Atom Military, фото якого виставило в титульну заставку до публікації.

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На виставці ДорТехЕкспо експозиція ELEEK також привернула увагу, де з-поміж виставлених зразків була і згадана модель Atom Military. Оборонне відомство одночасно з допуском до експлуатації акумуляторного байка в Силах оборони дозволило закупівлю у військові підрозділи цієї двоколісної машини за кошти держбюджету.

Команда ELEEK на виставці вирішила показати клас. Фото: ELEEK

Визнання продукції вітчизняного виробника цілком заслужене, оскільки електромотоцикл серії Military розробники адаптували у військову версію з уже добре випробуваної моделі Atom. Завдання стояло доволі серйозне: байк повинен проїхати у будь-якій агресивній місцевості тихо і спритно.

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Мети досягнуто. Транспорт для військових вийшов витривалим, надійним, безшумним і, головне, компактним і безшумним. У ході випробувань цієї машини армійцями отримано схвальні відгуки і гарні оцінки – така техніка у військах конче потрібна.

Після численних виїздів на завдання серед військових щодо такого двоколісного транспорту з'явився вислів: "Тихо приїхав – тихо поїхав". Для далекої розвідки в тил ворога, рейду чи патрулювання це доволі надійний транспорт.

У армійців Atom Military отримав схвальні відгуки – працює без галасу, але дуже результативно. Фото: ELEEK

Для поїздки по агресивній місцевості з повним екіпіруванням та збільшеної прохідності розробники військової версії Military наділили модель потужністю 3000 Вт, пікова потужність становить 3888 Вт. Крутний момент сягає 182 Нм.

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Тут використано акумулятор ELEEK 72 В 60 А*год (4320 Вт-год), що забезпечує пробіг в 100 кілометрів при середній швидкості 70 км. Двигун має 5 кВт номінальної потужності і 7 кВт в піковому режимі.

При цьому загальне навантаження на байках в межах 200 кг. На задньому колесі встановлені буксатори, завдяки чому можна їхати на спущеному скаті.

Atom Military у різних ракурсах презентаційних світлин. Фото: ELEEK

Використання кінетичної енергії при кожному гальмуванні збільшує пробіг та подовжує термін експлуатації гальмівних колодок. Відбувається це завдяки електродвигуну, який зі стану споживання переходить у стан віддачі енергії (рекуперації) і підзаряджає акумулятор

Atom Military – одномісний електробайк, але його конструкція дозволяє поїздку із пасажиром, для цього у ньому встановлюються додаткові підніжки.