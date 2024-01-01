Кодифицированный Atom Military стал своим для разведки, рейдов и патрулирования

Несколько дней назад Минобороны Украины в сообщении о кодификации техники в первых строчках упомянуло среди отечественных новинок уникальный тернопольский электромотоцикл Atom Military, фото которого выложило в титульную заставку к публикации.

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На выставке ДорТехЭкспо экспозиция ELEEK также привлекла внимание, где среди выставленных образцов была и упомянутая модель Atom Military. Оборонное ведомство одновременно с допуском к эксплуатации аккумуляторного мотоцикла в Силах обороны разрешило закупку в военные подразделения этой двухколесной машины за средства госбюджета.

Команда ELEEK на выставке решила показать класс. Фото: ELEEK

Признание продукции отечественного производителя вполне заслуженное, поскольку электромотоцикл серии Military разработчики адаптировали в военную версию с уже хорошо опробованной модели Atom. Задача стояла довольно серьезная: байк должен проехать в любой агрессивной местности тихо и ловко.

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Цель достигнута. Транспорт для военных получился выносливым, надежным, бесшумным и, главное, компактным и бесшумным. В ходе испытаний этой машины армейцами получены положительные отзывы и хорошие оценки – такая техника в войсках позарез нужна.

После многочисленных выездов на задания среди военных относительно такого двухколесного транспорта появилось выражение: "Тихо приехал – тихо уехал". Для дальней разведки в тыл врага, рейда или патрулирования это довольно надежный транспорт.

У армейцев Atom Military получил положительные отзывы – работает без шума, но очень результативно. Фото: ELEEK

Для поездки по агрессивной местности с полной экипировкой и увеличенной проходимости разработчики военной версии Military наделили модель мощностью 3000 Вт, пиковая мощность составляет 3888 Вт. Крутящий момент достигает 182 Нм.

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Здесь использован аккумулятор ELEEK 72 В 60 А*ч (4320 Вт-ч), что обеспечивает пробег в 100 километров при средней скорости 70 км. Двигатель имеет 5 кВт номинальной мощности и 7 кВт в пиковом режиме.

При этом общая нагрузка на байках в пределах 200 кг. На заднем колесе установлены буксаторы, благодаря чему можно ехать на спущенном скате.

Atom Military в разных ракурсах презентационных фотографий. Фото: ELEEK

Использование кинетической энергии при каждом торможении увеличивает пробег и продлевает срок эксплуатации тормозных колодок. Происходит это благодаря электродвигателю, который из состояния потребления переходит в состояние отдачи энергии (рекуперации) и подзаряжает аккумулятор

Atom Military – одноместный электробайк, но его конструкция позволяет поездку с пассажиром, для этого в нем устанавливаются дополнительные подножки.