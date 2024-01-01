Британцы приобрели для ВСУ беспилотную платформу Гимли

Многофункциональная платформа отныне имеет не только допуск к эксплуатации в войсках, но и финансовый пропуск – ее разрешено закупать за средства государственного бюджета.

Речь идет не о конкретной модели, а о полной линейке наземных роботизированных комплексов, созданных на базе НРК Гимли. Об этом на сайте Минобороны Украины сообщает Главное управление обеспечения и сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

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Как всегда, информации о кодифицированной технике по понятным причинам очень мало. Коротко рассказывается, что платформа универсальная, надстройки или навесное оборудование зависит от специфики боевого подразделения.

Если решетчатые секции развернуть, то это уже реальный логистический или эвакуационный транспортер. Фото для коллажа Авто24 с сайта Минобороны Украины

Среди основных операционных возможностей упоминаются логистические задачи по перемещению личного состава, перевозки боеприпасов, амуниции, воды, продуктов, другого имущества. Колесная полноприводная машина Гимли также пригодна для эвакуации раненых как на платформе, так и на прицепленных санях, специальных носилках-волокушах или тележке.

Кроме этого, Гимли способна выходить на позиции с боевым модулем в составе дистанционно управляемого пулемета или автоматического гранатомета. Она также может иметь версию с надстройкой для дистанционного минирования подступов к позициям наших войск.

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За несколько недель до официального сообщения упомянутого ведомства Минобороны о кодификации наземная роботизированная платформа "Гимли-Р" засветилась у бойцов 91-го отдельного противотанкового батальона.

Это как игрушка для взрослых ребят. Правда, игра не виртуальная.

Колесная машина получила положительные отзывы армейцев, поскольку с ее помощью можно многое делать, в т.ч. из вышеперечисленного. Главное, работая во фронтовых условиях, она минимизирует риски для личного состава – маленькая, низенькая, но по потенциалу мощная. В складках местности незаметно пройдет к нужному месту, доставит груз или заберет раненого.

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Аккумуляторы обеспечивают многочасовое питание, а вездеходные колеса с высоким протектором дают хорошее сцепление с поверхностью. При этом оператору за пультом легко работать как днем, так и ночью, поскольку камеры НРК способны подавать картинку в инфракрасном спектре, как это отражают приборы ночного видения.

Роботизированной машине работать одинаково что днем, что ночью. Фото: 91-й ОТБ

Машина в подразделении 91-го отдельного противотанкового батальона появилась благодаря британским союзникам, которые профинансировали производство этих современных платформ.

Сколько "Гимли-Р" или других ее модификаций пришло в подразделение, не сообщается. ТТХ также остались засекречены. Главное, что такие комплексы уже есть в войсках, а теперь их уже смогут покупать военные части напрямую по разработанной процедуре.

Фото: 91-й ОТБ