Виробник тягачів для танків зробив пожежне авто для літаків: як воно виглядає

Автомобіль створено для реагування на надзвичайні ситуації в умовах аеропортів, авіабаз та інших індустріальних об’єктів з власним пожежним депо. Як пише electrek.co, автомобіль вийшов дещо масивним, але це прикрощів у маневруванні не додає. Навпаки – підвищує результативність.

Спеціалізованому транспортному засобу типу ARFF не потрібно пересуватися вузькими міськими вулицями та маневрувати у щільній забудові. Через це така машина може бути у великих габаритних розмірах, перевозити більше води, більше рятувального обладнання та більше персоналу, ніж звичайні пожежні машини.

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Oshkosh офіційно ще не розкрив характеристики. Однак можна припустити, що вони дуже схожі на ті, що використовуються на великому шасі пожежогасіння Pierce, розробленому для пожежної служби Гілберта, штат Арізона. Той автомобіль використовує акумуляторну батарею, розроблену OshKosh, систему електроприводу та бортовий дизельний генератор, який може забезпечити живлення електричної системи.

Фото: Oshkosh

Ймовірно, ця локалізація перекинеться й на новачка. Арізонівська машина оснащена акумуляторною батареєю місткістю 244 кВт-год, якої вистачає на шість годин роботи лише від акумулятора.

Показаний електричний Striker Volterra ARFF Oshkosh є моделлю "швидкого реагування" класу 5 з приводом 6×6, що здатна перевозити понад 16 з половиною тонн води та кілька центнерів порошку з виготовлення "піни для пожежогасіння".

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Така машина розвиває злітними та допоміжними смугами аеропорту швидкість до 50 миль на годину, тобто 80,4 км/год, що для такої масивної спецтехніки доволі результативно.

Фото: Oshkosh

Oshkosh не поділився характеристиками потужності та продуктивності систем пожежогасіння, але підтвердив, що його електричний привід Striker Volterra на 28% швидший, ніж його побратими з дизельним двигуном Scania на 550 к.с.

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Електричний автомобіль Striker Volterra ARFF має велику перспективу попиту. З відносно короткими пройденими відстанями та екстремальними навантаженнями, його дислокація в аеропорту є ідеальним варіантом використання акумуляторних електромобілів з їх миттєвим крутним моментом.

Фото: Oshkosh

Машина ефективніша, має покращену результативність в пересуванні та здатна працювати набагато тихіше, ніж дизелі. Оскільки аеропорти продовжують надавати пріоритет сталому розвитку та операційній ефективності, то електричний ARFF Striker Volterra бачиться як далекоглядне рішення, що відповідає вимогам сьогодення та завтрашнім викликам.