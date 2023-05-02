Легка тактична машина Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle має багато призначень, в залежності від її ролі на полі бою.

З 1984 року однією з робочих конячок американських військових операцій є Humvee. Створений компанією AM General, він був настільки зручний для армії, що брав на себе різноманітні ролі, які при створенні навіть йому не снились. Щось схоже сталось і з його наступником – Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle.

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Втім, через свій вік Humvee потребували заміни. Була потрібна машина, яку можна було б використовувати в американських військових підрозділах з однаковою ефективністю, так народилася програма Joint Light Tactical Vehicle (JLTV).

Починаючи з середини 2000-х років, JLTV вже експлуатується в армії США у кількох варіантах.

Розроблений оборонним підрядником Oshkosh, машина має вагу понад 11 тонн, довжину 6 метрів та висоту 2,5 метра. Оснащений 6,6-літровим дизельним двигуном, з’єднаним з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач, він може рухатися по різноманітній місцевості зі швидкістю до 110 км/год.

На цей момент доступні чотири основні варіанти JLTV: загального призначення, Heavy Guns Carrier, Utility і Close Combat Weapons Carrier. Собіварість її виробництва оцінена приблизно у 250 тисяч доларів США.

Існує також спеціальний причіп (JLTV-T), який буксирується всіма варіантами JLTV.

Машина швидкої допомоги L-ATV базується на базовій платформі, задня частина може вмістити 4 носилки або до 8 сидячих пацієнтів.

У січні 2022 року Oshkosh представила гібридно-електричний варант броньовика, який використовує “комерційно доступний” літій-іонний акумулятор. Дизельному двигуну JLTV потрібно близько 30 хвилин, щоб зарядити літій-іонну батарею, і потім eJLTV може працювати без живлення акумулятора приблизно стільки ж часу. Він також може експортувати до 115 кВт потужності. Однак гібридна електрична конфігурація додає понад 453 кг до спорядженої маси автомобіля.

Керувати такою машиною не так просто, як ви думаєте. Перш ніж впустити водія всередину JLTV, існує тренувальна програма протягом 40 годин, включаючи як теорію, так і практику.

На момент написання статті армія США має в експлуатації приблизно 16 000 JLTV, також вони використовуються у Бельгії, Бразилії та Румунії. Нещодавно партію з кількох десятків Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle бачили в Україні.