Американські колісні Oshkosh M-ATV - це броньовані машини класу MRAP.

ЗСУ отримує велику кількість американських бронемашин Oshkosh M-ATV. Про це свідчать фотографії, які все частіше з’являються в соцмережах.

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Річ у тому, що офіційних повідомлень про передачу США саме цих машин не було. Однак Сполучені Штати оголошували, що планують передавати Україні машини класу MRAP, проте які самі – невідомо.

Машини даного класу мають великий дорожній просвіт, захищений від уламків кузов та V-подібне днище, яке дозволяє ефективно розсіювати енергію вибуху міни. Автомобілі Oshkosh M-ATV мають клас MRAP, який зараз перебуває на озброєнні армії США та низки інших країн.

Екіпаж машини зазвичай складається з п’яти людей. Один із них – оператор зброї, яка може розміщуватися на даху бронемашини. Це може бути кулеметна поворотна турель, на якій можна встановлювати кулемет 7,62-мм, гранатомет 40-мм або великокаліберний кулемет 12,7-мм Browning M2.

Також Oshkosh M-ATV може оснащуватися дистанційно керованим бойовим модулем.

Під капотом – дизель Caterpillar C7 об’ємом 7,2 л, який дозволяє розвивати швидкість до 105 км/год на трасі.