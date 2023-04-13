Американские колесные Oshkosh M-ATV – это бронированные машины класса MRAP.

ВСУ получает большое количество американских бронемашин Oshkosh M-ATV. Об этом свидетельствуют фотографии, все чаще появляющиеся в соцсетях.

Также в тему самые мощные танковые тягачи Oshkosh уже перевозят тяжелую технику в Украине.

Дело в том, что официальных сообщений о передаче США этих машин не было. Однако Соединенные Штаты объявляли, что планируют передавать Украине машины класса MRAP, но какие именно – неизвестно.

Машины данного класса имеют большой дорожный просвет, защищенный от обломков кузов и V-образное днище, позволяющее эффективно рассеивать энергию взрыва мины. Автомобили Oshkosh M-ATV как раз имеют класс MRAP, и сейчас находятся на вооружении армии США и ряда других стран.

Экипаж машины обычно состоит из пяти человек. Один из них – оператор оружия, которое может размещаться на крыше бронемашины. Это может быть пулеметная поворотная турель, на которой можно устанавливать пулемет 7,62 мм, гранатомет 40 мм или крупнокалиберный пулемет 12,7 мм Browning M2.

Также Oshkosh M-ATV может оснащаться дистанционно управляемым боевым модулем.

Под капотом – дизель Caterpillar C7 объемом 7,2 л, позволяющий развивать скорость до 105 км/ч на трассе.