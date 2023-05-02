Легкая тактическая машина Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle имеет много назначений в зависимости от ее роли на поле боя.

С 1984 года одной из рабочих лошадок американских военных операций является Humvee. Созданный компанией AM General, он был настолько удобен для армии, что принимал на себя различные роли, которые при создании даже ему не снились. Нечто схожее случилось и с его преемником – Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle.

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Впрочем, из-за своего возраста Humvee нуждались в замене. Требовалась машина, которую можно было бы использовать в американских военных подразделениях с одинаковой эффективностью, так родилась программа Joint Light Tactical Vehicle (JLTV).

Начиная с середины 2000-х годов JLTV уже эксплуатируется в армии США в нескольких вариантах.

Разработанный оборонным подрядчиком Oshkosh, машина весит более 11 тонн, в длину 6 метров и высоту 2,5 метра. Оснащенный 6,6-литровым дизельным двигателем, соединенным с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, он может двигаться по разной местности со скоростью до 110 км/ч.

На данный момент доступны четыре основных варианта JLTV: общего назначения, Heavy Guns Carrier, Utility и Close Combat Weapons Carrier. Себестоимость ее производства оценена примерно в 250 тысяч долларов США.

Существует также специальный прицеп (JLTV-T), буксируемый всеми вариантами JLTV.

Машина скорой помощи L-ATV базируется на базовой платформе, задняя часть может вместить 4 носилки или 8 сидячих пациентов.

В январе 2022 года Oshkosh представила гибридно-электрический варант броневика, использующего "коммерчески доступный" литий-ионный аккумулятор. Дизельному двигателю JLTV требуется около 30 минут, чтобы зарядить литий-ионную батарею, а затем eJLTV может работать без питания аккумулятора примерно столько же времени. Он также может экспортировать до 115 кВт мощности. Однако гибридная электрическая конфигурация добавляет более 453 кг к снаряженной массе автомобиля.

Управлять такой машиной не так просто, как вы думаете. Прежде чем посадить водителя внутрь JLTV, существует тренировочная программа в течение 40 часов, включая как теорию, так и практику.

На момент написания статьи армия США имеет в эксплуатации около 16 000 JLTV, также они используются в Бельгии, Бразилии и Румынии. Недавно партию с нескольких десятков Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle видели в Украине.