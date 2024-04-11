Українська армія отримала американські вантажівки-цистерни HEMTT M978, які можуть доставляти воду чи пальне безпосередньо у зону бойових дій.

Повнопривідні машини HEMTT M978 на спеціальному 4-вісному шасі належать до лінійки тактичних вантажівок підвищеної мобільності (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck). Згадана модифікація розроблена як вантажівка для заправки паливом, яку зазвичай називають цистерною. Про це йдеться в короткому відео Ukraine - Combat Footage Archive на каналі Youtube.

Автомобілі зійшли з кульмана розробників Oshkosh Defense ще у минулому століття, але донині вважаються одними з найкращих у сегменті машин тилового забезпечення. Позашляхова дизельна вантажівка з колісною формою 8x8 широко використовуються армією Сполучених Штатів Америки та військами країн НАТО для різноманітних матеріально-технічних і допоміжних завдань.

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Щоправда, офіційного підтвердження щодо постачі такого типу вантажівок зі США в Україну немає. Однак і спростування щодо існування таких машин в українській армії жодна зі сторін не дає.

Десь на українському полігоні. Весна 2024 року. Скриншот Авто24

Однак відео з восьмиколісним танкером-заправником на українському чорноземі справжнє й сумніву не викликає. Вочевидь, сюжет відзнято на одному з полігонів під час навчань, оскільки звукова доріжка фоном доносить далекий голос жінки, котра розмовляє українською, ймовірно, журналістка якось з телеканалів.

Автоцистерна M978 оснащена великим паливним баком місткістю приблизно 9500 літрів, що дозволяє заправляти військові машини в польових умовах. Ця здатність має вирішальне значення для підтримки військових операцій, оскільки забезпечує працездатність транспортних засобів та іншого обладнання, що залежить від палива, без необхідності повертатися на постійну базу для дозаправлення.

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На додаток до своєї основної ролі паливного заправника, M978 оснащений помпою і висувною бухтою рукава для полегшення перекачування палива. Він також може служити в обмеженій місткості для розподілу води або інших рідин, залежно від експлуатаційних вимог. Вантажівка розроблена для роботи в різноманітних умовах, від пустелі до арктичних умов, що робить її універсальним активом у тиловому парку збройних сил США.

Як і інші транспортні засоби серії HEMTT, M978 отримала високий кліренс і потужний двигун, що дозволяє йому долати складні місцевості з повним навантаженням. Його конструкція зосереджена на мобільності, надійності та здатності діяти незалежно на полі бою, підтримуючи як передові бойові підрозділи, так і сили тилу.

HEMTT M978 має екіпаж із двох осіб і може бути оснащена варіантами модульного бронювання. Тут стоїть Caterpillar C15. Цей 15,2-літровий 6-циліндровий рядний дизельний двигун із водяним охолодженням відповідає вимогам EPA 2004 і забезпечує потужність 515 кінських сил (384 кВт).

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Для коробки передач використовується 5-ступенева автоматика Allison 4500SP у поєднанні з покращеною 2-швидкісною роздавальною коробкою Oshkosh, яка оптимізує роботу автомобіля на різноманітних місцевостях. Система підвіски складається з пневматичної підвіски Holland ADS-240 спереду та пневматичної підвіски Holland AD-246 ззаду, що забезпечує стабільність і комфорт на нерівних ландшафтах.

Паливна цистерна HEMTT M978A2 місткістю 9500 літрів з причепом десь на армійському полігоні США. Фото: Luis Viegas

M978 отримала паливний бак 587 літрів і запас ходу до 483 км при повному завантаженні. Цей діапазон має вирішальне значення для тривалих місій без необхідності частого дозаправлення. Монстр-заправник може розвивати максимальну швидкість до 100 км/год. Кермування полегшено системою підсилювача на передньому тандемі (перші дві колісні пари керуються), що покращує маневровість і контроль у складних умовах.