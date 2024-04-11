Украинская армия получила американские грузовики-цистерны HEMTT M978, которые могут доставлять воду или топливо непосредственно в зону боевых действий.

Полноприводные машины HEMTT M978 на специальном 4-осном шасси относятся к линейке тактических грузовиков повышенной мобильности (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck). Упомянутая модификация разработана как грузовик для заправки топливом, которую обычно называют цистерной. Об этом говорится в коротком видео Ukraine - Combat Footage Archive на канале Youtube.

Автомобили сошли с кульмана разработчиков Oshkosh Defense еще в прошлом веке, но по сей день считаются одними из лучших в сегменте машин тылового обеспечения. Внедорожный дизельный грузовик с колесной формой 8x8 широко используются армией Соединенных Штатов Америки и войсками стран НАТО для различных материально-технических и вспомогательных задач.

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Правда, официального подтверждения относительно поставок такого типа грузовиков из США в Украину нет. Однако и опровержения относительно существования таких машин в украинской армии ни одна из сторон не дает.

Где-то на украинском полигоне. Весна 2024 года. Скриншот Авто24

Однако видео с восьмиколесным танкером-заправщиком на украинском черноземе настоящее и сомнений не вызывает. Очевидно, сюжет снят на одном из полигонов во время учений, поскольку звуковая дорожка фоном доносит далекий голос женщины, которая разговаривает на украинском, вероятно, журналистка какого-то телеканала.

Автоцистерна M978 оснащена большим топливным баком вместимостью примерно 9500 литров, что позволяет заправлять военные машины в полевых условиях. Этот потенциал имеет решающее значение для поддержки военных операций, поскольку обеспечивает работоспособность транспортных средств и другого оборудования, зависящего от топлива, без необходимости возвращаться на постоянную базу для дозаправки.

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В дополнение к своей основной роли топливного заправщика, M978 оснащен помпой и выдвижной бухтой рукава для облегчения перекачки топлива. Он также может служить в ограниченной емкости для распределения воды или других жидкостей, в зависимости от эксплуатационных требований. Грузовик разработан для работы в разнообразных условиях, от пустыни до арктических зон, что делает его универсальным активом в тыловом парке вооруженных сил США и стран НАТО.

Как и другие транспортные средства серии HEMTT, M978 получила высокий клиренс и мощный двигатель, что позволяет ему преодолевать сложные местности с полной нагрузкой. Его конструкция сосредоточена на мобильности, надежности и способности действовать независимо на поле боя, поддерживая как передовые боевые подразделения, так и силы тыла.

HEMTT M978 имеет экипаж из двух человек и может быть оснащена вариантами модульного бронирования. Здесь стоит Caterpillar C15. Этот 15,2-литровый 6-цилиндровый рядный дизельный двигатель с водяным охлаждением соответствует требованиям EPA 2004 и обеспечивает мощность 515 лошадиных сил (384 кВт).

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Для коробки передач используется 5-ступенчатая автоматика Allison 4500SP в сочетании с улучшенной 2-скоростной раздаточной коробкой Oshkosh, которая оптимизирует работу автомобиля на различных местностях. Система подвески состоит из пневматической подвески Holland ADS-240 спереди и пневматической подвески Holland AD-246 сзади, что обеспечивает стабильность и комфорт на неровных ландшафтах.

Топливная цистерна HEMTT M978A2 вместимостью 9500 литров с прицепом где-то на армейском полигоне США. Фото: Luis Viegas

M978 получила топливный бак 587 литров и запас хода до 483 км при полной загрузке. Этот диапазон имеет решающее значение для длительных миссий без необходимости частой дозаправки. Монстр-заправщик может развивать максимальную скорость до 100 км/ч. Управление облегчено системой усилителя на переднем тандеме (первые две колесные пары управляются), что улучшает маневренность и контроль в сложных условиях.