Переданные Украине танки Abrams теперь комплектуются аналогичной динамической защитой M19, что и американские машины такого образца.

Об использовании именно такого комплекта динамической защиты (ДЗ) на основании фото, недавно появившегося в сети, сообщили эксперты ОО "Украинский милитарный центр". По их мнению, это действительно ДЗ M19 Abrams Reactive Armor Tile-1 (ARAT-1).

Они сообщают, что "до сих пор поставленные США боевые танки M1A1 Abrams в специальной версии SA (situational awareness) "светились" без дополнительных элементов бронезащиты".

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Из различных специализированных источников известно, что ARAT входит в комплект Tank Urban Survival Kit (TUSK). Он хорошо себя показал себя во время кампании в Ираке, что очень помогло американским танкистам в ходе боестолкновений.

TUSK имеет два варианта комплектов динамической защиты – M19 с прямыми углами (вверху) и М32, похожий на изогнутую плитку (внизу). Коллаж: Авто24

Танки Abrams в версии SA Вооруженных Сил Украины оснащаются комплектом динамической защиты M19 Abrams Reactive Armor Tile-1 (ARAT-1).

Эта версия M19 была принята на вооружение армии Соединенных Штатов Америки в 2006 году для защиты танков во время боев в городских условиях, производится компанией EBAD. Динамическая защита создана на основе блоков ДЗ M5 из комплекта Bradley Reactive Armor Tiles (BRAT).

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Бронированные пластины M19 могут защитить борт танка от кумулятивных боеприпасов с пробитием около 500-550 миллиметров. В случае повреждения защитные блоки могут быстро заменяться в полевых условиях силами экипажа без применения других подъемных механизмов и сварочного оборудования.

Процесс укладки модулей бронезащиты под силу членам экипажа – блоки закрепляются в пазах специальных кронштейнов. Фото: euro-sd.com

Эксперты отмечают, что комплект ДЗ соответствует требованиям стандарта MIL-STD 2105, а сопутствующий вред сведен к минимуму. Также минимизированы случаи детонации соседних блоков ДЗ.

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Это достигается благодаря тому, что струя кумулятивного заряда поражает металлические пластины, инициируя взрывной слой внутри, заставляя две металлические пластины разлетаться в разные стороны.

Композитная броня защиты содержит керамику и металлические сплавы. Состав, соотношение и другие технологические применения засекречены. Но ее прочность и эффективность против различных угроз уже доказаны. Фото: euro-sd.com

На каждом из бортов танка размещается 32 блока, также есть опция для размещения дополнительного комплекта ДЗ на башне.