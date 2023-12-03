Украинский конструктор из Харькова Константин Челпан создал легендарный танковый двигатель для Т-34, который с доработками служит уже восемь десятилетий. За это советская власть Челпана сначала наградила, а потом - расстреляла.

Удивительная история харьковского дизельного двигателя для танков В-2 достойна целой книги. А судьба его конструктора, расстрелянного в 1938 году, стоит серьезного фильма, претендующего на Оскар.

Обычный паренек из села Чердакли Мариупольского уезда (ныне село Кременевка Володарского района Донецкой области), закончил Мариупольское реальное училище, а затем – Харьковский технологический институт. Впоследствии он работал на знаменитом ХТЗ – тракторном заводе, который на самом деле производил танки.

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В 1928 году Константин Федорович Челпан возглавил моторостроительный отдел конструкторского бюро Харьковского паровозостроительного завода, впоследствии завода транспортного машиностроения им. В. А. Малышева

С тех пор начинается новая веха не только в биографии Челпана, но и в истории советского и мирового моторостроения. Правда, молодой конструктор тогда еще не знал, что ровно через 10 лет его расстреляют в застенках Харьковской тюрьмы.

​Даже в современных танковых моторах, как вот на фото с завода им. Малышева, есть много наработок Константина Челпана. Фото: Укринформ

У них хорошие моторы, но наш будет лучше

Поначалу все складывалось замечательно. Талантливого конструктора Челпана направили на зарубежную стажировку, в том числе по Европе. В них он тщательно изучал современные двигатели внутреннего сгорания, наблюдал активное внедрение дизельных силовых агрегатов. Уже тогда он сделал вывод о том, что дизельный двигатель экономичнее бензинового.

К работе в этом направлении харьковского конструктора побудило то, что дизельное топливо дешевле и, главное, оно не так легко воспламеняется как бензин. Отсюда и вывод: для военной техники в бою дизельная моторная комплектация менее пожароопасна. Почти год Константин Федорович изучал опыт на заводах Германии, Англии, Швейцарии – присматривался, учился, заимствовал полезное, делал выводы.

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"Сконструируем свой двигатель, ни в чем не похожий на зарубежный", – заявил Константин Челпан в возглавляемом конструкторском бюро. Возражать молодому конструктору не стала даже власть – страна ожидала прорыва в собственном моторостроении.

Легкий танк БТ-5 имел авиационный 12-цилиндровый V-образный карбюраторный двигатель (400 л.с), но с появлением опытного дизельного двигателя эти машины пошли на парад уже с экспериментальными моторами Челпана. Фото из открытых источников

Весной 1933 года один из разработанных двигателей установили вместо авиационного на быстроходный танк БТ-5. Испытания дали хорошие результаты. Через год усовершенствованный двигатель испытали на тяжелом артиллерийском тягаче "Ворошиловец". И здесь удача.

Артиллерийский тягач "Ворошиловец" с опытными дизельными двигателями оказался лучше бензинового, но для серийного обеспечения такой техники мощностей накануне войны не хватало. Иллюстрация: Іscientific-mhd.eu

Смело и на грани наглости

Наивысшим достижением конструктора считается полностью сделанный из алюминия двигатель В-2 для танка Т-34. Это была вершина инженерии того времени – новая схема, новая конструкция построения, новая технология. С позиций нынешнего времени КБ Челпана вполне оправданно можно назвать основоположником и даже законодателем дизельной моторостроительной школы.

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О сконструированном двигателе для Т-34 позже напишут: "В мировой практике дизелестроения не было аналогов создания на заводе танкового дизеля, мастерство и смелость в конструкции – предел наглости, но задача была решена блестяще".

Графическое изображение общего вида дизельного двигателя В-2 разработки Константина Челпана. Коллаж: Авто24

Автор разработок, основами которых пользовались практически все моторостроительные заводы восточной Европы, а также ряда мировых промышленных гигантов, до массового производства своего дизельного двигателя В-2 не дожил. Вернее, ему не дали дожить.

Через две недели будет 86 лет как талантливого конструктора среди ночи (15 декабря 1937 года) органы НКВД арестовали. Повод придумали по "делу греков" - контрреволюционная, шпионская и диверсионная работа против власти.

После недели пыток, шантажа и без того больной Константин Федорович Челпан признал себя виновным, пытаясь отвлечь беду от своих семей. Не помогло. Его тогдашнюю и предыдущую жену с детьми лишили работы, выгнали из дома.

Копия постановления об аресте и заключении под стражу выдающегося конструктора дизельных двигателей мирового уровня К.Ф. Челпана. Фото из открытых источников



Мотор В-2 доводили до серийного образца уже ученики Константина Федоровича и младшие коллеги. За два года до массового производства танковых дизелей, 11 марта 1938 года, Челпана расстреляли в харьковской тюрьме.

В протоколе четко указано: "Челпана Константина Федоровича – расстрелять". Подписи высоких должностных лиц отсутствуют, их заменяет подпись некоего Янкиловича, младшего лейтенанта госбезопасности Харьковской области.

Жене было сообщено, что он умер 16 мая 1942 от сердечного порока. В это время уже два года полным ходом, начиная с 1940-го, в СССР шло массовое производство дизельных двигателей Константина Челпана В-2, которыми комплектовались танки КВ, Т-34 и БТ-7М. Аналогов этому мотору и вправду не было.

Конструкторы вермахта, затрофеив немало советских танков Т-34, разбирали детище Челпана до последнего винтика, но повторить дизельный мотор для собственного производства так и не смогли. Фото из открытых источников

Забегая наперед, можно привести примеры воспоминаний генерал-полковника вермахта Хайнца Вильгельма Гудериана (1888-1954) в книге "Воспоминания солдата". Он писал, что предложения офицеров-фронтовиков выпустить аналоги Т-34 у конструкторов, не нашли поддержки из-за "невозможности выпуска с необходимой скоростью важнейших деталей Т-34, особенно алюминиевого танкового дизельного мотора".

Разработки пережили автора на десятилетия

Труды талантливого конструктора Константина Челпана легли в основу двигателей всех последующих поколений современных танков. Впрочем, эта основа также касается линейки дизельных двигателей для речных трамвайчиков, катеров, мотодрезин.

Даже во времена холодной войны "базовая архитектура В-2 с постепенными усовершенствованиями использовалась на тяжелых танках T-54/T55 (В-54/55), Т-62 (В-55В), Т-72 (В-84) и даже абсолютно современные Т90А и Т-90М под обозначением В-92".

Мемориальная доска на доме, где жил выдающийся конструктор К.Ф. Челпан: 6 августа 1956 года Константин Федорович Челпан Военной коллегией Верховного суда СССР реабилитирован, но правда о расстреле стала известной только в 1988 году. Фото из открытых источников.

Харьковское конструкторское бюро Константина Челпана считалось центром лучших научных кадров по дизелестроению. Умел Константин Федорович организовать, сплотить и правильно направить работу КБ. Самому Челпану следует отдать должное за достаточно смелый шаг. Именно Константин Федорович предложил поставить на харьковские танки дизельные двигатели, чего до того не знала мировая практика.

Таким предложением конструктор сильно рисковал, поскольку неудача могла расцениваться как диверсия или измена. Однако талантливый конструктор видел на годы вперед, если не на десятилетия.

В этой истории основоположник Харьковской школы дизелестроения не мог предвидеть лишь одного – коварных планов кремлевских верховодов и их репрессивной машины.