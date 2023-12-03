Український конструктор з Харкова Костянтин Челпан створив легендарний танковий двигун для Т-34, який з доопрацюваннями служить вже вісім десятиліть. За це радянська влада Челпана спочатку нагородила, а потім - розстріляла.

Дивовижна історія харківського дизельного двигуна для танків В-2 достойна цілої книги. А доля його конструктора, розстріляного у 1938 році, варта серйозного фільму, що претендуватиме на Оскар.

Звичайний хлопчина з села Чердаклі Маріупольського повіту (нині село Кременівка Володарського району Донецької області), закінчив Маріупольське реальне училище, а потім – Харківський технологічний інститут. Згодом він працював на знаменитому ХТЗ – тракторному заводі, який насправді виробляв танки.

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У 1928 році Костянтин Федорович Челпан очолив моторобудівний відділ конструкторського бюро Харківського паротягобудівного заводу, згодом заводу транспортного машинобудування ім. В. А. Малишева.

Відтоді починається нова віха не тільки в біографії Челпана, але й в історії радянського та світового моторобудування. Щоправда, молодий конструктор тоді ще не знав, що рівно через 10 років його розстріляють у катівнях Харківської тюрми.

​Навіть у сучасних танкових моторах, як ось на фото з заводу ім. Малишева, є багато напрацювань Костянтина Челпана. Фото: Укрінформ

У них гарні мотори, але наш буде кращим

Спочатку все складалося чудово. Талановитого конструктора Челпана направили на закордонне стажування, в тому числі Європою. В них він ретельно вивчав сучасні двигуни внутрішнього згоряння, спостерігав активне впровадження дизельних силових агрегатів. Вже тоді він зробив висновок про те, що дизельний двигун більш економічний за бензиновий.

До роботи в цьому напрямку харківського конструктора спонукало те, що дизельне пальне дешевше і, головне, воно не так легко спалахує, як бензин. Звідси й висновок: для воєнної техніки у бою дизельна моторна комплектація менш пожежонебезпечна. Майже рік Костянтин Федорович вивчав досвід на заводах Німеччини, Англії, Швейцарії – приглядався, вчився, запозичував корисне, робив висновки.

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"Сконструюємо свій двигун, ні в чому не схожий на закордонний", – заявив Костянтин Челпан в очолюваному конструкторському бюро. Заперечувати молодому конструктору не стала навіть влада – країна очікувала прориву у власному моторобудуванні.

Легкий танк БТ-5 мав авіаційний 12-циліндровий V-подібний карбюраторний двигун (400 к.с), але з появою дослідного дизельного двигуна ці машини пішли на парад вже з експериментальними моторами Челпана. Фото з відкритих джерел

Навесні 1933 року один з розроблених двигунів встановили замість авіаційного на швидкохідний танк БТ-5. Випробування дали гарні результати. Через рік удосконалений двигун випробували на важкому артилерійському тягачу "Ворошиловець". І тут удача.

Артилерійський тягач "Ворошиловець" з дослідними дизельними двигунами виявився кращим від бензинового, але для серійного забезпечення такої техніки потужностей напередодні війни не вистачало. Ілюстрація: Іscientific-mhd.eu

Сміливо і на межі нахабства

Найвищим досягненням конструктора вважається повністю зроблений з алюмінію двигун В-2 для танка Т-34. Це була вершина інженерії того часу – нова схема, нова конструкція побудови, нова технологія. З позицій нинішнього часу КБ Челпана цілком виправдано можна назвати основоположником і навіть законодавцем дизельної моторобудівної школи.

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Про сконструйований двигун для Т-34 згодом напишуть: "У світовій практиці дизелебудування не було аналогів створення на заводі танкового дизеля, майстерність і сміливість у конструкції – межа нахабства, але завдання було вирішено блискуче".

Графічне зображення загального вигляду дизельного двигуна В-2 розробки Костянтина Челпана. Колаж: Авто24

Автор розробок, основами яких користувалися практично усі моторобудівні заводи східної Європи, а також ряду світових промислових гігантів, до масового виробництва свого дизельного двигуна В-2 не дожив. Вірніше, йому не дали дожити.

Через два тижні буде 86 років як талановитого конструктора серед ночі (15 грудня 1937 року) органи НКВС арештували. Привід вигадали за "справою греків" - контрреволюційна, шпигунська та диверсійна робота проти влади.

Після тижня тортур, шантажів і без того хворий Костянтин Федорович Челпан визнав себе винним, намагаючись відвернути біду від своїх сімей. Не допомогло. Його тодішню й попередню дружину з дітьми позбавили роботи, вигнали з дому.

Копія постанови про арешт і взяття під варту видатного конструктора дизельних двигунів світового рівня К.Ф. Челпана. Фото з відкритих джерел



Мотор В-2 доводили до серійного зразка вже учні Костянтина Федоровича та молодші колеги. За два роки до масового виробництва танкових дизелів, 11 березня 1938 року, Челпана розстріляли у харківській тюрмі.

У протоколі чітко вказано: "Челпана Костянтина Федоровича – розстріляти". Підписи високих посадовців відсутні, їх замінює підпис якогось Янкіловича, молодшого лейтенанта держбезпеки Харківської області.

Дружині було повідомлено, що він помер 16 травня 1942 від серцевої вади. В цей час уже два роки повним ходом, починаючи з 1940-го, в СРСР йшло масове виробництво дизельних двигунів Костянтина Челпана В-2, якими комплектувалися танки КВ, Т-34 і БТ-7М. Аналогів цьому мотору й справді не було.

Конструктори вермахту, затрофеївши чимало радянських танків Т-34, розбирали дітище Челпана до останнього гвинтика, але повторити дизельний мотор для власного виробництва так і не змогли. Фото з відкритих джерел

Забігаючи наперед, можна навести приклади спогадів генерал-полковника вермахту Хайнца Вільгельма Гудеріана (1888-1954) у книзі "Спогади солдата". Він писав, що пропозиції офіцерів-фронтовиків випустити аналоги Т-34 у конструкторів не знайшли підтримки через "неможливість випуску з необхідною швидкістю найважливіших деталей Т-34, особливо алюмінієвого танкового дизельного мотора".

Розробки пережили автора на десятиліття

Праці талановитого конструктора Костянтина Челпана лягли в основу двигунів усіх наступних поколінь сучасних танків. Втім, ця основа також стосується лінійки дизельних двигунів для річних трамвайчиків, катерів, мотодрезин.

Навіть за часів холодної війни "базова архітектура В-2 із поступовими вдосконаленнями використовувалася на важких танках T-54/T55 (В-54/55), Т-62 (В-55В), Т-72 (В-84) і навіть абсолютно сучасні Т90А і Т-90М під позначенням В-92".

Меморіальна дошка на будинку, де жив видатний конструктор К.Ф. Челпан: 6 серпня 1956 року Костянтин Федорович Челпан Військовою колегією Верховного суду СРСР реабілітований, але правда про розстріл стала відомою тільки у 1988 році. Фото з відкритих джерел.

Харківське конструкторське бюро Костянтина Челпана вважалося осередком найкращих наукових кадрів з дизелебудування. Вмів Костянтин Федорович організувати, згуртувати й правильно спрямувати роботу КБ. Самому Челпану слід віддати належне за досить сміливий крок. Саме Костянтин Федорович запропонував поставити на харківські танки дизельні двигуни, чого до того не знала світова практика.

Такою пропозицією конструктор сильно ризикував, оскільки невдача могла розцінюватися як диверсія чи зрада. Однак талановитий конструктор бачив на роки вперед, якщо не на десятиліття.

У цій історії основоположник Харківської школи дизелебудування не міг передбачити лише одного – підступних планів кремлівських верховодів і їх репресивної машини.