Передані Україні танки Abrams тепер комплектуються аналогічним динамічним захистом M19, що й американські машини такого зразка.

Про використання саме такого комплекту динамічного захисту (ДЗ) на підставі фото, що нещодавно з’явилося в мережі, повідомили експерти ГО «Український мілітарний центр». На їх думку, це справді ДЗ M19 Abrams Reactive Armor Tile-1 (ARAT-1).

Вони повідомляють, що “до цього часу поставлені США бойові танки M1A1 Abrams у спеціальній версії SA (situational awareness) “світилися” без додаткових елементів бронезахисту”.

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З різних спеціалізованих джерел відомо, що ARAT входить до комплекту Tank Urban Survival Kit (TUSK). Він добре себе показав себе під час кампанії в Іраку, що дуже допомогло американським танкістам під час боєзіткнень.

TUSK має два варіанти комплектів динамічного захисту – M19 з прямими кутами (вгорі) та М32, що схожий на вигнуту плитку (внизу). Колаж: Авто24

Танки Abrams у версії SA Збройних Сил України оснащуються комплектом динамічного захисту M19 Abrams Reactive Armor Tile-1 (ARAT-1).

Цю версію M19 було прийнято на озброєння армії Сполучених Штатів Америки у 2006 році для захисту танків під час боїв у міських умовах, виробляється компанією EBAD. Динамічний захист створено на основі блоків ДЗ M5 з комплекту Bradley Reactive Armor Tiles (BRAT).

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Броньовані пластини M19 можуть захистити борт танку від кумулятивних боєприпасів з пробиванням близько 500-550 міліметрів. У разі пошкодження захисні блоки можуть швидко замінюватися в польових умовах силами екіпажу без застосування інших підіймальних механізмів та зварювального обладнання.

Процес укладки модулів бронезахисту під силу членам екіпажу – блоки закріплюються в пазах спеціальних кронштейнів. Фото: euro-sd.com

Експерти зазначають, що комплект ДЗ відповідає вимогам стандарту MIL-STD 2105, а супутня шкода зведена до мінімуму. Також мінімізовано випадки детонації сусідніх блоків ДЗ.

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Це досягається завдяки тому, що струмінь кумулятивного заряду уражає металеві пластини, ініціюючи вибуховий шар всередині, змушуючи дві металеві пластини розлітатися у різні боки.

Композитна броня захисту містить кераміку та металеві сплави. Склад, співвідношення та інші технологічні застосування засекречені. Але її міцність та ефективність проти різноманітних загроз уже доведені. Фото: euro-sd.com

На кожному з бортів танка розміщується 32 блоки, також є опція для розміщення додаткового комплекту ДЗ на башті.