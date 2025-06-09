Производитель тягачей для танков сделал пожарное авто для самолетов: как оно выглядит

Автомобиль создан для реагирования на чрезвычайные ситуации в условиях аэропортов, авиабаз и других индустриальных объектов с собственным пожарным депо. Как пишет electrek.co, автомобиль получился несколько массивным, но это неприятностей в маневрировании не добавляет. Наоборот – повышает результативность.

Специализированному транспортному средству типа ARFF не нужно передвигаться по узким городским улицам и маневрировать в плотной застройке. Поэтому такая машина может быть в больших габаритных размерах, перевозить больше воды, больше спасательного оборудования и больше персонала, чем обычные пожарные машины.

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Oshkosh официально еще не раскрыл характеристики. Однако можно предположить, что они очень похожи на те, что используются на большом шасси пожаротушения Pierce, разработанном для пожарной службы Гилберта, штат Аризона. Тот автомобиль использует аккумуляторную батарею, разработанную OshKosh, систему электропривода и бортовой дизельный генератор, который может обеспечить питание электрической системы.

Фото: Oshkosh

Вероятно, эта локализация перекинется и на новичка. Аризоновская машина оснащена аккумуляторной батареей емкостью 244 кВт-ч, которой хватает на шесть часов работы только от аккумулятора.

Показанный электрический Striker Volterra ARFF Oshkosh является моделью "быстрого реагирования" класса 5 с приводом 6×6, способной перевозить более 16 с половиной тонн воды и несколько центнеров порошка по изготовлению "пены для пожаротушения".

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Такая машина развивает взлетными и вспомогательными полосами аэропорта скорость до 50 миль в час, то есть 80,4 км/ч, что для такой массивной спецтехники довольно результативно.

Фото: Oshkosh

Oshkosh не поделился характеристиками мощности и производительности систем пожаротушения, но подтвердил, что его электрический привод Striker Volterra на 28% быстрее, чем его собратья с дизельным двигателем Scania на 550 л.с.

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Электрический автомобиль Striker Volterra ARFF имеет большую перспективу спроса. С относительно короткими пройденными расстояниями и экстремальными нагрузками, его дислокация в аэропорту является идеальным вариантом использования аккумуляторных электромобилей с их мгновенным крутящим моментом.

Фото: Oshkosh

Машина эффективнее, имеет улучшенную результативность в передвижении и способна работать намного тише, чем дизели. Поскольку аэропорты продолжают отдавать приоритет устойчивому развитию и операционной эффективности, то электрический ARFF Striker Volterra видится как дальновидное решение, отвечающее требованиям сегодняшнего дня и завтрашним вызовам.