Какие машины усилили береговую охрану

На этот раз за деньги от людей и организаций в армейское подразделение поступили новенькие автомобили типа pick up. Как говорится на ФБ-странице "Вернись живым", техника адресно отправлена бойцам 39-й отдельной бригады береговой обороны.

Быстро приобрести технику с нулевым пробегом удалось благодаря вкладу НЭК "Укрэнерго". Эта государственная структура (100% акций в собственности государства) перечислила 28 621 823 грн именно на такие проекты. Так что пикапы Nissan Navara вполне оправданно имеют на кузове наклейки указанного предприятия.

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Описывать в очередной раз эту машину не будем, поскольку Navara чуть ли не красной нитью проходит во многих выпусках новостей Авто24. Приведем лишь факт из пресс-релиза БФ "Вернись живым", что на этот раз здесь лишь часть большого трека по обеспечению бригады.

Фото: Вернись живым

Что получили воины бригады:

14 пикапов Nissan Navara.

5 грузовых автомобилей (фургоны MAN).

9 комплектов РЭБ.

20 комплектов выносных антенн

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Помощь береговой охране будет предоставляться и в дальнейшем. Кроме этого, упомянутый Благотворительный фонд параллельно ведет несколько проектов с маститыми бизнес-структурами и органами власти по поставке в подразделения Сил обороны техники, оборудования и другого необходимого имущества.

Фото: НЭК Укрэнерго

Всего неделю назад БФ "Вернись живым" совместно с Львовской областной госадминистрацией запустил проект "На машины". Планируется собрать 100 миллионов гривен на приобретение автотехники для шести боевых подразделений, стоящих на самых горячих направлениях фронта.

Среди запланированного будет закуплено 90 единиц транспорта:

пикапы для мобильной доставки пулеметов, ПТРК и бойцов;

багги для разведки и эвакуации там, где не пройдет тяжелая техника;

квадроциклы для работы в условиях бездорожья;

бусы для тыловой поддержки.

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Кроме этого, планируется приобрести дроны для разведки, корректировки огня и точных ударов, потому что без такой техники невозможно атаковать, защищаться, подвозить боекомплект или вывозить раненых.