Для захисту українських міст і сіл ще на дальніх підступах у прикордонні Чернігівщини зенітникам відправлено десять позашляховиків Nissan Navara.

Машини вже захищають небо від атак ворожих дронів. З цієї партії дев’ять пікапів пішло для мобільно-вогневих груп регіонального управління сил ТрО "Північ". Ще одна машина відправлена у розпорядження ОК "Північ".

Посприяли поповненню автопарка благодійний фонд "Сталевий фронт", банк ПУМБ та Чернігівська районна військова адміністрація.

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Середньобюджетний автомобіль Nissan Navara у наших військах за роки війни визнано універсальною машиною – проїде навіть там, де їздять лише трактори. Заблоковані диференціали на зниженій передачі витягнуть навіть з багнюки.

Автомобіль з кліренсом 224 мм має три режими повного приводу. Управління в режимі 4WD High просте і комфортне. Застосовувати його можна у легких умовах бездоріжжя. 4WD LOW призначений для екстремальної їзди складними засніженими трасами, в умовах піску, глибокої багнюки, для перетину водних перешкод. Зручний і економічний режим 2WD використовують для руху дорогами з твердим покриттям – асфальт, бруківка, бетон.

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Позашляховик спокійно везе півтори тонни багажу, хоча паспортна вантажність 968 кг. Якщо додати ще один лист ресори, то можна навантажувати до 2 тонн. При цьому пікап може буксирувати причіп масою до 3.5 т.

На переданих зенітникам окремих машинах Nissan Navara в кузові стоїть надбудова у вигляді невеличкого кунга з дверцятами для тристороннього доступу. Це дозволить перевозити обладнання, інвентар, інструментарій чи продуктові вантажі, що за своїми характеристиками потрібно вберегти від негоди або іншого агресивного впливу.

Фото/відео: Чернігівська РВА