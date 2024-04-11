Для защиты украинских городов и сел еще на дальних подступах в приграничье Черниговщины зенитчикам отправлено десять внедорожников Nissan Navara.

Машины уже защищают небо от атак вражеских дронов. Из этой партии девять пикапов пошло для мобильно-огневых групп регионального управления сил ТрО "Північ". Еще одна машина отправлена в распоряжение ОК "Північ".

Поспособствовали пополнению автопарка благотворительный фонд "Стальной фронт", банк ПУМБ и Черниговская районная военная администрация.

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Среднебюджетный автомобиль Nissan Navara в наших войсках за годы войны признан универсальной машиной – проедет даже там, где ездят только тракторы. Заблокированные дифференциалы на пониженной передаче вытянут даже из грязи.

Автомобиль с клиренсом 224 мм имеет три режима полного привода. Управление в режиме 4WD High простое и комфортное. Применять его можно в легких условиях бездорожья. 4WD LOW предназначен для экстремальной езды по сложным заснеженным трассам, в условиях песка, глубокой грязи, для пересечения водных преград. Удобный и экономичный режим 2WD используют для движения по дорогам с твердым покрытием – асфальт, брусчатка, бетон.

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Внедорожник спокойно везет полторы тонны багажа, хотя паспортная грузоподъемность 968 кг. Если добавить еще один лист рессоры, то можно нагружать до 2 тонн. При этом пикап может буксировать прицеп массой до 3.5 т.

На переданных зенитчикам отдельных машинах Nissan Navara в кузове стоит надстройка в виде небольшого кунга с дверями для трехстороннего доступа. Это позволит перевозить оборудование, инвентарь, инструментарий или продуктовые грузы, что по своим характеристикам нужно уберечь от непогоды или другого агрессивного воздействия.

Фото/видео: Черниговская РВА