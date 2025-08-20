Новий Nissan Leaf виявився дешевшим за попередника та конкурентів

Японський автовиробник Nissan опублікував прайс-лист на електромобіль Leaf 2026 року. Невдовзі цей автомобіль потрапить до північноамериканських дилерських центрів.

Ціна Nissan Leaf 2026 року стартує менш ніж від 30 000 доларів, – це дешевше, ніж був 15 років тому в першому поколінні, згадують в Autoevolution.

До речі новий кросовер Nissan стане конкурентом Tesla Model Y

Насправді, поточна ціна нижча навіть за ту, що була встановлена на перший Leaf у 2010 році – тоді він продавався за ціною від 32 780 доларів.

Абсолютно новий Nissan Leaf 2026 року в комплектації S+ коштує у США за 29 990 доларів. Він оснащений літій-іонним акумулятором ємністю 75 кВт⋅год та синхронним електродвигуном змінного струму потужністю 215 к.с. Запас ходу цього автомобіля оцінюється в 488 км.

Середня комплектація SV+ вже продається за 34 230 доларів. Це може здатися багато, але врахуйте той факт, що ціна на 1 960 доларів нижча, ніж у попереднього Leaf SV Plus 2025 року.

На вершині модельного ряду Nissan Leaf 2026 року знаходиться версія Platinum+, яка має таку ж конфігурацію, як і дві інші моделі, та максимальний запас ходу 417 км. Завдяки специфічним функціям, якими вона оснащена, початкова ціна цієї версії майже на 10 тисяч доларів вища, ніж у базової версії: 38 990 доларів.

Для цього покоління планується випуск четвертого варіанту Nissan Leaf, який стане справжньою моделлю початкового рівня. Він матиме простіше ім'я S і використовуватиме іншу конфігурацію силового агрегату: синхронний електродвигун змінного струму потужністю 174 к.с., поєднаний з літій-іонним акумулятором ємністю 52 кВт·год. Ціна та дата запуску цього автомобіля ще не оголошені.