Новый Opel Frontera доступен в Украине с двигателем 1,2 литра

Автомобиль предлагается украинским клиентам только с двигателем 1.2 Hybrid 136, сочетающий мощность и экономность. Указанный в характеристиках расход топлива всего 5,3 л на 100 км в смешанном цикле.

Читайте также: Новый Opel Frontera получил чрезвычайно привлекательную цену

Уже сформирован прайс-лист, определены доступные версии для украинского рынка, официальные дилеры готовы принимать предварительные заказы. Стоимость Opel Frontera в Украине стартует от 1 017 000 гривен ($24 700).

Новый гибридный Opel Frontera имеет длину всего 4385 мм. Колесная база 2670 мм. Объем багажника 460 литров.

На момент начала продаж, Новый Opel Frontera будет предложен в Украине в исполнении исключительно с гибридным силовым агрегатом 1.2 Hybrid 136, 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач и передним приводом.

Благодаря новейшей гибридной системе кроссовер предлагает суммарную мощность на уровне 136 л.с. и максимальный крутящий момент 230 Нм. И таких показателей достаточно, чтобы обеспечить ускорение 0-100 км/ч за 8,3 секунды и максимальную скорость 198 км/ч.

Немецкий кроссовер Opel Frontera доступен украинским покупателям в двух комплектациях – Edition или GS.