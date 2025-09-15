Новий Opel Frontera доступний в Україні з двигуном 1,2 літри

Автомобіль пропонується українським клієнтам лише з двигуном 1.2 Hybrid 136, що поєднує потужність та економність. Зазначений у характеристиках розхід пального – лише 5,3 л на 100 км у змішаному циклі.

Уже сформовано прайс-лист, визначено доступні версії для українського ринку, офіційні дилери готові приймати попередні замовлення. Вартість Opel Frontera в Україні стартує від 1 017 000 гривень ($24 700).

Новий гібридний Opel Frontera має довжину лише 4385 мм. Колісна база 2670 мм. Об’єм багажника 460 літрів.

На момент початку продажів, Новий Opel Frontera буде запропонований в Україні у виконанні виключно з гібридним силовим агрегатом 1.2 Hybrid 136, 6-ступеневою автоматичною коробкою перемикання передач та переднім приводом.

Завдяки новітній гібридній системі кросовер пропонує сумарну потужність на рівні 136 к.с. та максимальний крутний момент 230 Нм. І таких показників достатньо, щоб забезпечити прискорення 0-100 км/год за 8,3 секунди та максимальну швидкість 198 км/год.

Німецький кросовер Opel Frontera доступний українським покупцям у двох комплектація – Edition або GS.