Новый Peugeot 3008 появился в Украине: какие цены и комплектации

Peugeot 3008 появилась в салонах украинских дилеров. Это купе-кроссовер, который имеет современный и футуристический салон. Цена Peugeot 3008 стартует от 1 369 300 гривен.

Заостренные фары и тройные LED-полоски напоминают глаза и когти льва, новая интегрированная решетка радиатора подчеркивает целостность образа, а динамический наклон заднего стекла улучшает аэродинамические качества автомобиля.

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В салоне – высококачественные материалы отделки, новые концептуальные решения, цветные широкоформатные дисплеи. Например, передние сиденья с сертификацией AGR, для отделки используется ткань Crispy с элементами кожи или отделка Alcantara с элементами кожи, предлагается функция массажа спины.

Интерьер новинки выполнен по концепции Panoramic i-Cockpit, что предусматривает панорамную зону вокруг водителя, которая может состоять из двух 10-дюймовых дисплеев или сплошного 21-дюймового HD-дисплея. Благодаря незаметному креплению и подсветке, создается впечатление, как будто этот панорамный элемент буквально летает в воздухе. Вместе с новым рулем-штурвалом и сенсорными переключателями i-Toggles, интерьер Peugeot 3008 создает футуристическое впечатление.



Новый Peugeot 3008 предлагается украинским покупателям в двух комплектациях: ALLURE или GT.

Комплектация ALLURE сразу предусматривает наличие многочисленных ассистентов для безопасного вождения, двухзонный климат-контроль, камеру заднего обзора 180, передние сиденья AGR с подогревом, панорамную зону вокруг водителя с двумя 10-дюймовыми дисплеями, фары FULL LED, легкосплавные 19-дюймовые колесные диски YARI и тому подобное.

Максимальная комплектация GT дополнительно предлагает адаптивный круиз контроль, подогрев руля и передних/задних сидений, функцию массажа спины на передних сиденьях, панорамный 21-дюймовый HD-дисплей, матричные фары, контрастная крыша черного цвета и многое другое.

Также для автомобиля доступны опции: расширенные пакеты различных систем помощи водителю, круговой обзор 360, сиденья с вентиляцией и отделкой кожей Nappa, панорамная стеклянная крыша.

Бензиновый турбомотор 1.6 PureTech 180 обеспечивает ускорение 0-100 км/ч за 8,7 секунды и может набирать максимальную скорость 215 км/ч. Бензиново-электрический гибридный силовой агрегат 1.2 Hybrid 136 расходует 5,4 – 6,3 литра топлива на 100 км в смешанном цикле.