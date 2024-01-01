Новий Peugeot 3008 з'явився в Україні: які ціни та комплектації

Peugeot 3008 з’явилась в салонах українських дилерів. Це купе-кросовер, який має сучасний та футуристичний салон. Ціна Peugeot 3008 стартує від 1 369 300 гривень.

Загострені фари й потрійні LED-смужки нагадують очі та кігті лева, нова інтегрована решітка радіатора підкреслює цілісність образу, а динамічний нахил заднього скла покращує аеродинамічні якості автомобіля.

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В салоні – високоякісні матеріали оздоблення, нові концептуальні рішення, кольорові широкоформатні дисплеї. Наприклад, передні сидіння з сертифікацією AGR, для оздоблення використовується тканина Crispy з елементами шкіри або оздоблення Alcantara з елементами шкіри, пропонується функція масажу спини.

Інтер’єр новинки виконаний за концепцією Panoramic i-Cockpit, що передбачає панорамну зону навколо водія, яка може складатись з двох 10-дюймових дисплеїв або суцільного 21-дюймового HD-дисплея. Завдяки непомітному кріпленню та підсвічуванню, складається враження, наче цей панорамний елемент буквально літає у повітрі. Разом з новим кермом-штурвалом та сенсорними перемикачами i-Toggles, інтер’єр Peugeot 3008 створює футуристичне враження.



Новий Peugeot 3008 пропонується українським покупцям в двох комплектаціях: ALLURE або GT.

Комплектація ALLURE одразу передбачає наявність численних асистентів для безпечного водіння, двозонний клімат-контроль, камеру заднього огляду 180, передні сидіння AGR з підігрівом, панорамну зону навколо водія з двома 10-дюймовими дисплеями, фари FULL LED, легкосплавні 19-дюймові колісні диски YARI тощо.

Максимальна комплектація GT додатково пропонує адаптивний круїз контроль, підігрів керма та передніх/задніх сидінь, функцію масажу спини на передніх сидіннях, панорамний 21-дюймовий HD-дисплей, матричні фари, контрастний дах чорного кольору та багато іншого.

Також для автомобіля доступні опції: розширені пакети різноманітних систем допомоги водію, круговий огляд 360, сидіння з вентиляцією та оздобленням шкірою Nappa, панорамний скляний дах.

Бензиновий турбомотор 1.6 PureTech 180 забезпечує прискорення 0-100 км/год за 8,7 секунди та може набирати максимальну швидкість 215 км/год. Бензиново-електричний гібридний силовий агрегат 1.2 Hybrid 136 витрачає 5,4 – 6,3 літра пального на 100 км у змішаному циклі.