У Porsche теперь есть новый сверхмощный Taycan, который только что установил рекорд на Нюрбургринге.

Предсерийный Taycan установил новый рекорд для электрических седанов, опередив Tesla Model S Plaid на целых 17 секунд.

Читайте также: Обновленный Porsche Taycan заметили на дороге без камуфляжа

Пока штутгартский автопроизводитель даже не подтвердил, как называется автомобиль, и не описал никаких показателей его производительности. Он лишь сообщил нам время. "Предсерийный Taycan" прошел круг всего за 7:07.55. Это делает его самым быстрым электрическим Porsche, который когда-либо ездил по легендарной трассе. Он также похоронил предыдущий рекорд Tesla Model S Plaid со временем 7:25,231 на 17,681 секунды.

Время круга нового Taycan на 26 секунд меньше, чем у текущего Taycan Turbo S, и приближается ко времени Rimac Nevera 7:05,298. Согласно сообщению Porsche, видео поездки будет опубликовано в середине марта. Вероятно, это будет совпадать с получением дополнительной информации о самом автомобиле, а также обновлением в середине цикла для всей линейки Taycan.

По поводу этого нового седана ходят лишь предположения. Вероятно, он выйдет под названием Taycan Turbo GT. По слухам, он имеет трехмоторную трансмиссию мощностью около 1000 лошадиных сил. Дополнительный двигатель на задней оси обеспечит не только лучший контроль тепла, но и передовые методы контроля тяги.

Непонятно, была ли установлена новая батарея в этой комплектации, но изменения в химии элемента или конструкции для лучшей поддержки длительных всплесков высокого тока были бы необходимы для улучшения производительности серийного Taycan. Возможным изменением являются инверторы из карбида кремния, поскольку Porsche уже заявила, что применяет эту технологию на задней оси нового электрического Macan. Это изменение обеспечит более эффективную работу при более высоких токах.

Не менее важной частью этого проекта является стабильность. Porsche говорит, что его водитель-разработчик Ларс Керн проехал несколько кругов, и все они были почти одинаковыми по времени.