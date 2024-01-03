У Porsche тепер є новий надпотужний Taycan, який щойно встановив рекорд на Нюрбургрингу.

Передсерійний Taycan встановив новий стандарт для електричних седанів, випередивши Tesla Model S Plaid на цілих 17 секунд.

Читайте також: Оновлений Porsche Taycan помітили на дорозі без камуфляжу

Наразі штутгартський автовиробник навіть не підтвердив, як називається автомобіль, і не описав жодних показників його продуктивності. Він лише повідомив нам час. «Передсерійний Taycan» пройшов ринг лише за 7:07.55. Це робить його найшвидшим електричним Porsche, який будь-коли їздив по легендарній трасі. Він також поховав попередній рекорд Tesla Model S Plaid із часом 7:25,231 на 17,681 секунди.

Час кола нового Taycan на 26 секунд менший, ніж у поточного Taycan Turbo S, і наближається до часу Rimac Nevera 7:05,298. Згідно з повідомленням Porsche, відео поїздки буде опубліковано в середині березня. Ймовірно, це збігатиметься з отриманням додаткової інформації про сам автомобіль, а також оновленням у середині циклу для всієї лінійки Taycan.

З приводу цього нового седана ширяться припущення. Ймовірно, що під назвою Taycan Turbo GT, ховається авто з тримоторною трансмісією потужністю близько 1000 кінських сил. Додатковий двигун на задній осі забезпечить не тільки кращий контроль тепла, але й передові методи контролю тяги.

Незрозуміло, чи була встановлена нова батарея в цій комплектації, але зміни в хімії елемента або конструкції для кращої підтримки тривалих сплесків високого струму були б необхідні, якщо пакет Taycan Turbo S не скорочує це. Іншою можливою зміною є інвертори з карбіду кремнію, оскільки Porsche вже заявила, що застосовує цю технологію на задній осі нового електричного Macan. Ця зміна забезпечить більш ефективну роботу при вищих стійких струмах.

Не менш важливою частиною цього проекту є стабільність. Porsche каже, що його водій-розробник Ларс Керн проїхав кілька кіл, і всі вони були майже однаковими.