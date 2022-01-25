Благодаря госрегулированию в Украине предельные цены на топливо снова выросли, бензин подорожает на 1,33 грн, дизтопливо – на 1,68 грн.

Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 29,25 грн/л и дизтоплива – 26,84 грн/л, на основании которых исчисляется предельная цена реализации топлива на АЗС.

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Предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива составляет 7 грн/л, бензина – 5 грн/л.

С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина не должна превышать 34,25 грн/л, дизтоплива – 33,84 грн/л.

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