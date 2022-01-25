Завдяки держрегулюванню в Україні граничні ціни на паливо знову зросли, бензин подорожчає на 1,33 грн, дизпаливо – на 1,68 грн.

Міністерство економіки оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 29,25 грн/л та дизпалива – 26,84 грн/л, на підставі яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на АЗС.

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Граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива становить 7 грн/л, бензину – 5 грн/л.

З урахуванням максимальної торгової націнки гранична вартість бензину не повинна перевищувати 34,25 грн/л, дизпалива – 33,84 грн/л.

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