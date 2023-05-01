Когда в начале года Акио Тойода покинул Toyota, энтузиасты были озабочены тем, что новое руководство затормозит модельный ряд Gazoo Racing. Но сейчас становится очевидно, что спортивная линейка будет развиваться.

Учитывая, что японский автопроизводитель решил инвестировать значительные средства в электромобили, чтобы догнать конкурентов, некоторые будущие спортивные автомобили могли отойти на второй план. К счастью, этого не будет. Новый генеральный директор и президент Кодзи Сато намекает, что линейка GR может даже расшириться.

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В интервью британскому журналу Autocar босс Toyota сказал, что "бренд Gazoo будет признан в будущем – и, возможно, мы сможем даже ускорить это". Далее он сказал, что Акио Тойода, являющийся сейчас главой автопроизводителя, «имеет гораздо больше времени для разработки автомобилей» для подразделения Gazoo Racing, которое он основал еще в 2007 году.

Естественно, он отказался вдаваться в подробности о том, что может получиться после GR Yaris, GR Corolla, GR 86 и GR Supra. Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз что-то слышали о гиперкаре, поскольку в последний раз Toyota упоминала о GR Super Sport в сентябре 2021 года. На тот момент еще не было решения о запуске в производство электрифицированной машины мощностью более 1000 лошадиных сил. Мы также терпеливо ждем GRMN Supra, о которой давно ходят слухи, но она все еще не представлена после многих лет спекуляций.

Что касается автомобиля, изображенного здесь, это официальный концепт от Toyota. Он получил название Sports EV и был показан в конце 2021 года как полностью электрический двухместный родстер. Людям не понадобилось много времени, чтобы предположить, что «прокатный двухместный автомобиль» является духовным преемником EV MR2. Увлекательная концепция была представлена в тот же день, что и электрическая замена Lexus LFA, свидетельствующая о том, что Toyota расширит свой ассортимент в эпоху нулевых выбросов.

Если спортивный электромобиль увидит свет в день производства, он будет драться с недавно представленным MG Cyberster и следующим поколением Porsche Boxster/Cayman, которые выйдут исключительно в качестве электромобилей в 2025 году. Через год Alpine представит свой полностью электрический A110, разработанный совместно с Lotus.